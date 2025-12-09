Уникальный Z-Triton: транспорт будущего или идеальный гаджет для путешествий – что скрывает амфибия

9 декабря 2025, 06:13
Транспорт будущего Zeltini Z-Triton: амфибийный трицикл из Латвии совмещает велосипед, лодку и дом
Латвийская компания Zeltini удивила мир необычным трициклом Z-Triton. Это не просто велосипед, а настоящий гибрид с функциями лодки и мини-дома. Внутри есть все для комфортного отдыха. Цена и возможности новинки интригуют.
В Латвии появился необычный транспорт, который способен удивить даже самых искушенных любителей приключений. Компания Zeltini разработала амфибийный трицикл Z-Triton, который сочетает в себе сразу три функции: велосипед, лодку и компактный дом на колесах. Такой подход к мобильности открывает новые горизонты для путешествий и кемпинга.
Длина Z-Triton составляет 3,6 метра, а его корпус выполнен из органического стекловолокна, полиэстера из переработанных пластиковых бутылок и биопластика. Некоторые детали экстерьера были изготовлены с помощью 3D-печати, что подчеркивает инновационный подход создателей. Трицикл оснащен двумя 20-дюймовыми колесами сзади и одним 36-дюймовым спереди, что обеспечивает устойчивость и проходимость на разных типах дорог.
Для движения по суше не обязательно крутить педали — в арсенале Z-Triton есть электромотор, питающийся от литий-ионного аккумулятора. На одном заряде можно преодолеть до 50 километров по земле, а на воде — до 20 километров. Преобразование из трицикла в лодку занимает всего около пяти минут: достаточно поднять колеса, опустить винты и сдвинуть кабину вперед. Такой механизм делает Z-Triton универсальным средством для коротких путешествий и отдыха на природе.
Внутри предусмотрено все необходимое для комфортного пребывания двух человек. На крыше установлены солнечные панели, которые подзаряжают аккумулятор и обеспечивают энергией бытовые приборы. Там же есть специальный отсек для растения, чтобы даже в дороге можно было чувствовать себя как дома. Внутри размещены складной кухонный стол, система климат-контроля, аудиосистема и кресла с подогревом, которые легко трансформируются в спальное место.
Стоимость Z-Triton составляет 14 500 евро, что примерно равно 1,3 миллионам рублей. Z-Triton — это не просто транспорт, а целая философия мобильности для тех, кто ценит свободу и комфорт в путешествиях.
