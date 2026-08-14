Уникальный Z-Triton: транспорт будущего или идеальный гаджет для путешествий – что скрывает амфибия

14 августа 2026, 13:05
Zeltini Z-Triton: трицикл-амфибия с электромотором и мини-домом для путешествий
Zeltini Z-Triton: трицикл-амфибия с электромотором и мини-домом для путешествий
Zeltini Z-Triton - необычный трицикл из Латвии, который совмещает велосипед, лодку и дом на колесах. Модель выделяется инновационными материалами, электроприводом и возможностью автономных поездок. Это решение для тех, кто ищет новые форматы отдыха и мобильности.
Латвийский стартап Zeltini вывел на рынок необычный транспорт - Z-Triton, который сразу привлек внимание поклонников активного отдыха и нестандартных решений. Это не просто трицикл, а гибрид, сочетающий в себе функции велосипеда, лодки и мини-дома. Такой подход к мобильности может изменить привычные сценарии путешествий и кемпинга, особенно для тех, кто ценит свободу передвижения и автономность.
Корпус Z-Triton выполнен из органического стекловолокна, переработанного полиэстера и биопластика, а отдельные элементы экстерьера напечатаны на 3D-принтере. Длина конструкции - 3,6 метра, что позволяет разместить внутри двух человек с комфортом. Сзади установлены два 20-дюймовых колеса, спереди - одно 36-дюймовое, что обеспечивает устойчивость на разных покрытиях и облегчает движение по пересеченной местности.
Главная особенность - электромотор с литий-ионным аккумулятором, который позволяет проехать до 50 км по суше и до 20 км по воде без подзарядки. Для перехода из режима трицикла в лодку достаточно пяти минут: колеса поднимаются, винты опускаются, кабина сдвигается вперед. Такой механизм делает Z-Triton универсальным для коротких автономных поездок и отдыха на природе.
Внутри предусмотрены складной стол, система климат-контроля, аудиосистема и кресла с подогревом, которые трансформируются в спальное место. На крыше размещены солнечные панели для подзарядки аккумулятора и питания бытовых приборов. Есть даже отдельный отсек для растения - деталь, подчеркивающая домашний уют даже вдали от цивилизации.
Стоимость Z-Triton составляет 14 500 евро (примерно 1,3 млн рублей). Это не просто транспорт, а целая концепция мобильности для тех, кто ищет новые форматы отдыха. На фоне растущего интереса к экологичным и автономным решениям, такие модели могут стать трендом ближайших лет. Кстати, интерес к необычным видам транспорта заметен и в других сегментах: например, электровелосипеды с высокой мощностью и дальностью хода, как у Syccyba X22, также находят свою аудиторию - подробнее об этом можно узнать в материале о современных электровелосипедах для города и путешествий.
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