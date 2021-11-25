"Зелёная карта": для чего нам нужна "ОСАГО для иностранцев"
С передвижением по своей стране всё понятно. Нужно приобрести соответствующий страховой полис в одной из компаний. Но как быть со страховкой ответственности при путешествии по другому государству? Можно ли, например, ездить по Белоруссии с полисом ОСАГО, купленным в России, или наоборот? Давайте разберёмся.
На самом деле "обычное" ОСАГО действует только на территории своей страны. Для езды по дорогам других государств существует специальная система под названием "Зелёная карта". К ней присоединились уже 48 стран, и, приобретя такой страховой полис, можно ездить по любой из них. Из стран СНГ в системе участвуют Россия, Украина и Белоруссия.
Приобрести "зелёную карту" можно в офисах страховых компаний. Посредники есть прямо возле пунктов пересечения границ, поэтому путешественник может оформить такую страховку прямо "на месте". Понадобятся только паспорт, "права" и документы на автомобиль. А вот купить "зелёную карту" онлайн, в отличие от российского полиса ОСАГО, нельзя. Учтите, что приобретать "карту" нужно до выезда из страны. Впрочем, во многие страны при отсутствии такой страховки вас на автомобиле даже не пустят. А если и пустят – штрафы в других странах за езду без страховки могут быть очень большими, а ДТП без неё иногда и вовсе может считаться уголовным преступлением.
Срок действия "зелёной карты" может составлять от 15 дней до 1 года. Понятно, что, чем он меньше – тем ниже стоимость такого полиса. Поэтому, если вы точно знаете, что в ближайший год будете ездить по другой стране только неделю, то можете сэкономить. Только не стоит продолжать кататься за границей с истёкшим сроком "карты": помните об упомянутых выше возможных последствиях. По количеству пересечений границы никаких ограничений нет: в течение всего срока действия такой страховки можно переезжать из страны в страну хоть каждый день.
А что делать, если страна, в которую вы едете на автомобиле, не участвует в системе? Или наоборот: не участвует ваша, в которой вы живёте? Тогда вам придётся купить местную страховку ответственности, если она предусмотрена законами данного государства. Иностранцам часто позволяют оформлять таковую на меньший срок. Например, в РФ срок действия "обычного" полиса ОСАГО составляет 1 год, но для иностранных водителей сроки начинаются от 5 дней. Подобная страховка обычно оформляется при пересечении границы, но иногда можно найти страховые компании, которые продают полиса для иностранцев через Интернет.
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