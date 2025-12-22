Самый дорогой и необычный трейлер в мире — как выглядит дворец на колесах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

22 декабря 2025, 19:58

Zenith - не просто автодом, а настоящий дворец на колесах. Его создатели - Майкл Андретти и его супруга - вложили душу в каждую деталь. Узнайте, чем Zenith отличается от других домов на колесах. Почему он стоит целое состояние? В чем его уникальность и кто может позволить себе такую роскошь?

Обычные дома на колесах давно перестали удивлять даже самых искушенных пассажиров. Но когда речь заходит о Zenith, все привычные представления о роскоши и комфорте на колесах уходят на второй план. Этот двухуровневый автодом стоимостью около 5 миллионов долларов стал настоящей сенсацией среди любителей эксклюзивных путешествий.

Фото:  Bouchard Design Collective 

Идея создания Zenith принадлежит бывшему автогонщику и владельцу гоночной команды Майклу Андретти и его жене Джоди. Они лично участвовали в разработке как внешнего облика, так и внутреннего убранства, стремясь создать не просто средство передвижения, а полноценный дом, в котором сочетаются стиль, комфорт и инновационные решения.

Фото:  Bouchard Design Collective 

Внешне Zenith сразу выделяется на фоне других автодомов. Его строгость линий, продуманные детали и внушительные размеры делают его скорее похожим на роскошную яхту, чем на привычный трейлер. Два уровня внутри позволяют разместить все необходимое для длительных путешествий, а также создать атмосферу уединения и уюта, недоступную в стандартных моделях.

Фото:  Bouchard Design Collective 

Внутри Zenith наблюдается не только простор, но и качество отделки. Каждый элемент интерьера выполнен из дорогих материалов, планировка продумана до мелочей. Здесь есть спальни, просторная гостиная, современная кухня и даже ванная комната с полноценным душем. Особое внимание уделено включению и акустике - все системы управляются с помощью умных технологий, что позволяет создать идеальные условия для отдыха и работы в любом месте мира.

Фото:  Bouchard Design Collective 

Zenith – это не просто автодом, это символ ответственности и индивидуальности. Его владелец может позволить себе путешествовать с максимальным комфортом, не отказываясь от привычных удобств. Такой уровень роскоши и технической оснащенности встречается редко даже среди самых дорогих домов на колесах.

Как отмечают эксперты, Zenith стал настоящим прорывом в мире автодомов. Он задает новые стандарты для промышленности и показывает, что границы между домом и транспортом могут быть стерты. Для тех, кто ценит эксклюзивность и готов инвестировать в уникальный опыт, Zenith становится хорошим выбором.

