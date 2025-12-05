Запчасти для ВАЗ, ГАЗ и иномарок: чем удивил новый бренд ZentParts

ZentParts вывел на рынок новую линейку крестовин для легковых и грузовых авто

На рынке автозапчастей пополнение. Бренд ZentParts расширил свой ассортимент. Появились новые важные детали. Они подойдут для многих автомобилей. Владельцам стоит присмотреться к новинкам.

Компания «Армтек», один из крупных игроков на рынке автокомпонентов, сообщила о значительном обновлении ассортимента под своей торговой маркой ZentParts. Теперь для российских автовладельцев и сервисных центров стали доступны новые товарные позиции - крестовины карданных валов. Новинки ориентированы на самый широкий спектр разных транспортных средств, включая легковые машины, легкий коммерческий транспорт (LCV) и тяжелые грузовики.

Как сообщает издание «Движок», расширение линейки призвано удовлетворить растущий спрос на качественные и доступные запчасти для ремонта трансмиссии. Всего в каталоге появилось 55 новых артикулов. Из них 33 предназначены для легкового и коммерческого сегментов, а оставшиеся 22 артикула разработаны специально для большегрузной техники, которая эксплуатируется в суровых условиях.

Особое внимание производитель уделил отечественному автопарку. Например, крестовина с каталожным номером Z153881 спроектирована для популярных внедорожников ВАЗ-2121 «Нива» и ВАЗ-2123, известной как Chevrolet Niva. Другая деталь, Z153887, является универсальной и подходит для автомобилей марки ИЖ, «Москвич», а также для грузовиков УРАЛ-4320-31 и КрАЗ. Не обошли стороной и популярные в России коммерческие фургоны и легковые иномарки. Так, артикул Z153908 предназначен для Mercedes-Benz Sprinter в кузове 906, выпускавшихся с 2005 по 2013 год. Владельцы классических «Волг» ГАЗ-24, 2410, 3102 и 31029 смогут использовать деталь Z153877. А для ремонта Ford Transit (модели FT80-100L) и некоторых моделей Volvo серий 240-245 и 740-760 предложена крестовина Z153896.

В сегменте грузовых автомобилей охват моделей также впечатляет. Новые крестовины ZentParts подойдут для магистральных тягачей и самосвалов ведущих европейских брендов. В списке совместимости значатся такие популярные модели, как Volvo FH и FM (артикул Z153855), а также более ранние серии Volvo FH12, FH16, FM7, FM9, FM10 и FM12 (артикул Z153871). Для техники DAF серий 800-2700, 65, 75, 85, 95CF и XF предназначена деталь Z153861. Владельцы грузовиков Scania 113, 142, 143, 124 и 144 могут выбрать артикул Z153857. Кроме того, выпущена универсальная крестовина Z153867, которая подходит для широкого спектра грузовиков MAN, Mercedes-Benz, DAF, Iveco, Volvo и даже Howo.

Представители компании подчеркивают, что вся продукция под брендом ZentParts проходит строгий контроль качества и соответствует международным отраслевым стандартам ISO/TS 16949 и ISO9001. Это гарантирует надежность и долгий срок службы компонентов. В качестве подтверждения своих слов производитель установил на новую продукцию расширенную гарантию - два года без каких-либо ограничений по пробегу автомобиля.