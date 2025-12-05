Запчасти для ВАЗ, ГАЗ и иномарок: чем удивил новый бренд ZentParts

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

5 декабря 2025, 08:34

ZentParts вывел на рынок новую линейку крестовин для легковых и грузовых авто

ZentParts вывел на рынок новую линейку крестовин для легковых и грузовых авто

Запчасти для ВАЗ, ГАЗ и иномарок: чем удивил новый бренд ZentParts

ZentParts вывел на рынок новую линейку крестовин для легковых и грузовых авто

На рынке автозапчастей пополнение. Бренд ZentParts расширил свой ассортимент. Появились новые важные детали. Они подойдут для многих автомобилей. Владельцам стоит присмотреться к новинкам.

На рынке автозапчастей пополнение. Бренд ZentParts расширил свой ассортимент. Появились новые важные детали. Они подойдут для многих автомобилей. Владельцам стоит присмотреться к новинкам.

Компания «Армтек», один из крупных игроков на рынке автокомпонентов, сообщила о значительном обновлении ассортимента под своей торговой маркой ZentParts. Теперь для российских автовладельцев и сервисных центров стали доступны новые товарные позиции - крестовины карданных валов. Новинки ориентированы на самый широкий спектр разных транспортных средств, включая легковые машины, легкий коммерческий транспорт (LCV) и тяжелые грузовики.

Как сообщает издание «Движок», расширение линейки призвано удовлетворить растущий спрос на качественные и доступные запчасти для ремонта трансмиссии. Всего в каталоге появилось 55 новых артикулов. Из них 33 предназначены для легкового и коммерческого сегментов, а оставшиеся 22 артикула разработаны специально для большегрузной техники, которая эксплуатируется в суровых условиях.

Особое внимание производитель уделил отечественному автопарку. Например, крестовина с каталожным номером Z153881 спроектирована для популярных внедорожников ВАЗ-2121 «Нива» и ВАЗ-2123, известной как Chevrolet Niva. Другая деталь, Z153887, является универсальной и подходит для автомобилей марки ИЖ, «Москвич», а также для грузовиков УРАЛ-4320-31 и КрАЗ. Не обошли стороной и популярные в России коммерческие фургоны и легковые иномарки. Так, артикул Z153908 предназначен для Mercedes-Benz Sprinter в кузове 906, выпускавшихся с 2005 по 2013 год. Владельцы классических «Волг» ГАЗ-24, 2410, 3102 и 31029 смогут использовать деталь Z153877. А для ремонта Ford Transit (модели FT80-100L) и некоторых моделей Volvo серий 240-245 и 740-760 предложена крестовина Z153896.

В сегменте грузовых автомобилей охват моделей также впечатляет. Новые крестовины ZentParts подойдут для магистральных тягачей и самосвалов ведущих европейских брендов. В списке совместимости значатся такие популярные модели, как Volvo FH и FM (артикул Z153855), а также более ранние серии Volvo FH12, FH16, FM7, FM9, FM10 и FM12 (артикул Z153871). Для техники DAF серий 800-2700, 65, 75, 85, 95CF и XF предназначена деталь Z153861. Владельцы грузовиков Scania 113, 142, 143, 124 и 144 могут выбрать артикул Z153857. Кроме того, выпущена универсальная крестовина Z153867, которая подходит для широкого спектра грузовиков MAN, Mercedes-Benz, DAF, Iveco, Volvo и даже Howo.

Представители компании подчеркивают, что вся продукция под брендом ZentParts проходит строгий контроль качества и соответствует международным отраслевым стандартам ISO/TS 16949 и ISO9001. Это гарантирует надежность и долгий срок службы компонентов. В качестве подтверждения своих слов производитель установил на новую продукцию расширенную гарантию - два года без каких-либо ограничений по пробегу автомобиля.

Упомянутые марки: Москвич, ГАЗ, Ford, Volvo, Scania, ВАЗ (Lada), Урал, КрАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Moskvich, GAZ, Форд, Вольво, Скания, Лада, Ural, KrAZ

Похожие материалы Moskvich, GAZ, Форд, Вольво, Скания, Лада, Ural, KrAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Тула Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться