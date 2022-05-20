20 мая 2022, 15:29
Зеркала и фары стали красть в полтора раза чаще
Худшие опасения страховщиков начинают подтверждаться. В России стали чаще воровать запчасти с автомобилей. В первую очередь, снимают то, что легко снимается: фары, зеркала, колпаки и запаски.
Автор: Дарья Климова Фото: drive2
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Фото: mag.auto.ru
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В зоне риска оказались как люксовые, так и бюджетные машины. Представители Росгосстраха затруднились назвать регионы, где можно спокойно оставлять машину на ночь не неохраняемой стоянке и не волноваться за ее сохранность. Больше остальных рискуют автовладельцы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане, а также в Саратовской, Рязанской, Калининградской и Мурманской областях.
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