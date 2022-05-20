Зеркала и фары стали красть в полтора раза чаще

Ранее мы писали Названы марки автомобилей, которые больше всего интересуют угонщиков Нехватка запасных частей и новых автомобилей может привести к всплеску угонов. Автомобильный эксперт Вячеслав ... Читать далее

Как сообщает страховая компания «Росгосстрах», с января по апрель количество обращений клиентов по поводу хищения с машин запчастей и навесного оборудования выросло почти в 1,5 раза (+47%). Причем большая часть заявлений поступило в марте и апреле. Страховщики обоснованно считают это следствием дефицита запчастей, Когда спрос не могут удовлетворить официальные поставщики, в дело включается криминал.

В зоне риска оказались как люксовые, так и бюджетные машины. Представители Росгосстраха затруднились назвать регионы, где можно спокойно оставлять машину на ночь не неохраняемой стоянке и не волноваться за ее сохранность. Больше остальных рискуют автовладельцы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане, а также в Саратовской, Рязанской, Калининградской и Мурманской областях.

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