Зерноуборочные комбайны: что они умеют и как устроены
В 1834 году Хайрам Мур из США построил машину, которая могла и жать, и молотить. Пожалуй, это уже можно было назвать комбайном – первым в мире. Никакого двигателя этот комбайн не имел и в движение приводился лошадьми. Впоследствии стали появляться паровые комбайны, а затем и с двигателями внутреннего сгорания.
Классический зерноуборочный комбайн работает примерно следующим образом. Стебли срезаются жаткой – той самой «крутилкой» спереди машины. Потом колосья поступают по транспортёру (небольшому конвейеру) в молотилку. «Выбивание» зёрен из колосьев (правильно этот процесс называется «обмолот») происходит с помощью специального барабана.
После молотилки зерно транспортируется на так называемый «грохот» – решётку, на которой обдуваются вентилятором для очистки. Далее «готовое» зерно подаётся с помощью шнека в бункер, где оно может храниться до выгрузки, или же через трубу в грузовик, который двигается рядом. Что касается соломы, то она проходит через измельчитель, после чего её остатки выбрасываются наружу.
Для уборки разных культур нужны разные комбайны. Иногда одна машина может работать с несколькими культурами, нужно лишь заменить то или иное оборудование на подходящее.
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