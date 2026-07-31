Почему гибридные системы ZF могут изменить рынок грузовых перевозок по мнению экспертов

ZF представила гибридную трансмиссию TraXon 2 для грузовиков: экономия топлива до 73%

Компания ZF анонсировала новую гибридную трансмиссию для тяжелых грузовиков, обещая значительное снижение расхода топлива и выбросов. Серийное производство ожидается только в 2028 году, но уже сейчас обсуждаются перспективы и возможные выгоды для перевозчиков. Мало кто знает, как именно гибриды могут повлиять на привычные дизельные автопарки.

Компания ZF анонсировала новую гибридную трансмиссию для тяжелых грузовиков, обещая значительное снижение расхода топлива и выбросов. Серийное производство ожидается только в 2028 году, но уже сейчас обсуждаются перспективы и возможные выгоды для перевозчиков. Мало кто знает, как именно гибриды могут повлиять на привычные дизельные автопарки.

Пока европейские перевозчики не спешат массово переходить на электромобили, компания ZF из Фридрихсхафена предложила альтернативу - гибридный привод на базе автоматизированной коробки передач TraXon 2. Это решение позволяет снизить расход топлива и выбросы, не отказываясь от дизельного двигателя, что особенно актуально на фоне медленного развития зарядной инфраструктуры и жестких требований Евросоюза.

Премьера новой системы состоится на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере, а запуск серийного производства намечен на 2028 год. В основе гибридной трансмиссии - синхронный электродвигатель с постоянными магнитами, установленный между сцеплением и трансмиссией. Его номинальная мощность составляет 190 кВт, а максимальная - 225 кВт. Электромотор передает крутящий момент через планетарную ступень на входной вал коробки, а в комплекте предусмотрены аккумуляторы емкостью 100 или 220 кВт·ч и электронная система управления.

Гибридная система поддерживает несколько режимов работы: полностью электрический старт и движение, режим e-boost для поддержки ДВС, рекуперацию энергии при торможении, а также классический механический режим для движения по трассе. По расчетам ZF, гибриды HEV позволят экономить до 9% топлива на дальних маршрутах и до 14% - в городских и региональных перевозках. Для подзаряжаемых гибридов PHEV экономия может достигать 40% на трассе и до 73% при развозной работе, хотя итоговые показатели зависят от массы автомобиля, емкости батареи и условий эксплуатации.

Стоимость гибридного привода будет примерно на четверть выше, чем у стандартного дизельного грузовика. Однако окупаемость оценивается в два года за счет экономии топлива и возможных налоговых льгот. Для автопарков это означает сохранение привычного запаса хода и быстрой заправки, а также доступ в городские зоны с нулевыми выбросами, куда дизельные машины не допускаются. Как отмечают эксперты, гибриды ZF не отменяют полной электрификации, но дают перевозчикам гибкий инструмент для снижения выбросов уже сейчас, пока инфраструктура зарядки только развивается.

Напомним, ZF - один из крупнейших мировых производителей трансмиссий, шасси и компонентов для коммерческого транспорта. Компания предлагает решения для легковых и грузовых автомобилей, а также для промышленного сектора. TraXon - флагманская серия коробок передач ZF, широко используемая ведущими европейскими автоконцернами. Новая гибридная версия TraXon 2 разрабатывается с учетом современных экологических стандартов и требований к эффективности, что позволяет ZF оставаться в числе технологических лидеров отрасли.