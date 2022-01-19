Жадные таксисты встречаются не только в Москве: бывшая россиянка заплатила 10 000 долларов за 10-минутную поездку
Чек Маргарите так и не пришел, зато из банка прислали уведомление, из которого она и узнала, что поездка обошлась ей в 1000 раз дороже. Со счета списали 9 875 долларов. Водитель случайно или же намеренно ввел вместо запятой лишнюю цифру. В банке отказались вникать в ситуацию, заявив, что Маргарита сама дала свою кредитную карту для расчета. Женщине посоветовали подать иск о выставлении счета.
Интересно, что такси принадлежало не какому-нибудь агрегатору, вроде Uber или Lyft, а вполне респектабельной компании Yellow Cab. Когда стали разбираться, водитель заявил, что у него есть подписанный клиенткой чек, правда, подпись не совпала с подписью Маргариты на ее водительских правах. Через несколько дней таксист уволился из компании и скрылся в неизвестном направлении.
«Очень странно, что компания, выпускающая кредитные карты, упирается в это, особенно когда логика указывает обратное: это ошибочное списание. К сожалению, у нее очень мало возможностей. Если она не заплатит, ее кредитный рейтинг упадет, и у нее будут проблемы с кредитами», — отмечает Джек Гиллис, исполнительный директор Федерации потребителей Америки, в интервью изданию NashiUsa.
В конце концов, даже Крис Свейс, генеральный директор Yellow Cab, встал на сторону Маргариты, и даже звонил в банк с просьбой вернуть женщине деньги. Представители банка пообещали решить вопрос. Маргарита уверена, что, если бы не огласка в СМИ, у нее вряд ли были бы шансы добить справедливости.
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