27 июля 2017, 11:11
Жалобы приморцев услышаны: скоро они получат кнопки «ГЛОНАСС»
Владельцы автомобилей, которые не могут забрать свой транспорт из порта Владивосток, скоро получат возможность получить заветные модули для вызова экстренных служб. Правительство региона расторгло договор с прежним региональным агентом и нашло нового.
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Автовладльцы, записанные в очередь поставщика «Сумотори-Авто», будут автоматически переписаны в списки нового регионального агента «Волтон Менеджмент Рус». Уже в августе во Владивосток будет направлено 9 800 комплектов, что позволит закрыть острую потребность. Компания обещает, что больше задержек по поставкам аппаратуры не будет. А с сентября продажа модулей «ГЛОНАСС» начнется и в других регионах России.
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