27 июля 2017, 11:11

Жалобы приморцев услышаны: скоро они получат кнопки «ГЛОНАСС»

Владельцы автомобилей, которые не могут забрать свой транспорт из порта Владивосток, скоро получат возможность получить заветные модули для вызова экстренных служб. Правительство региона расторгло договор с прежним региональным агентом и нашло нового.
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С января текущего года в силу вступило требование об обязательном оснащении всех пассажирских и грузовых автомобилей в РФ системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Из-за отсутствия оборудования около 25 000 подержанных транспортных средств не могут покинуть таможенные склады Приморья и Японии. Приморские депутаты обещали принять меры и решить эту проблему. Судя по всему, первые шаги уже сделаны.

Автовладльцы, записанные в очередь поставщика «Сумотори-Авто», будут автоматически переписаны в списки нового регионального агента «Волтон Менеджмент Рус». Уже в августе во Владивосток будет направлено 9 800 комплектов, что позволит закрыть острую потребность. Компания обещает, что больше задержек по поставкам аппаратуры не будет. А с сентября продажа модулей «ГЛОНАСС» начнется и в других регионах России.

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Жалобы приморцев услышаны: скоро они получат кнопки «ГЛОНАСС»
{{material_119975}}С января текущего года в силу вступило требование об обязательном оснащении всех пассажирских и грузовых автомобилей в РФ системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Из-за отсутствия оборудования около 25 000 подержанных транспортных средств не могут покинуть таможенные склады Приморья и Японии. Приморские депутаты обещали принять меры и решить эту проблему. Судя по всему, первые шаги уже сделаны.Автовладльцы, записанные в очередь поставщика «Сумотори-Авто», будут автоматически переписаны в списки нового регионального агента «Волтон Менеджмент Рус». Уже в августе во Владивосток будет направлено 9 800 комплектов, что позволит закрыть острую потребность. Компания обещает, что больше задержек по поставкам аппаратуры не будет. А с сентября продажа модулей «ГЛОНАСС» начнется и в других регионах России.
2017-07-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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