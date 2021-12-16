Ждать ли нам летающих автомобилей и исчезновения пробок к 2030 году?
Внедорожники захватят мир
Если ситуация с ростом спроса на кроссоверы и внедорожники не изменится, то к 2030 году их доля на рынке может достичь 99%. По крайне мере к таким выводам приходят эксперты, оценивая среднегодовой прирост. Учитывая, что даже среди новых моделей электромобилей немалую долю занимают именно кроссоверы, прогноз похож на правду.
Беспредельная мощность?
Учитывая, что за последние 20 лет автомобили прибавили в мощности, вполне справедливо ожидать к концу этого десятилетия выхода автомобилей с моторами мощностью 900-1500 л.с. Гиперкары, наверное, и вовсе перепрыгнуть отметку в 2000 л.с.
Полжизни в пробках
К сожалению, здесь прогнозы неутешительные: число машин будет расти, а вместе с ними загруженность дорог. Так что, если вы мечтаете в новом десятилетии избавиться от пробок – зря. Скорее всего, вы будете трать на дорогу до работы и домой еще больше времени, чем сейчас. Из плюсов – эксперты подсчитали, что при нынешних темпах роста загруженности дорог, 24 часа в пробках человечество начнет проводить только к 2741 году. Есть чему порадоваться!
Скорость выше 500 км/ч
Достигнув своего предела в 490 км/ч в 2019 году, даже Bugatti сдался. Учитывая, что сопротивление ветра растет по экспоненте с увеличением скорости, возможно, что преодоление отметки в 500 км/ч станет проблемой десятилетия для автопроизводителей.
Машины с полной автономностью вождения
Несмотря на шумиху в прессе, говорить о массовом распространении машин с полной автономностью пока преждевременно. И нет причин полагать, что к 2030 году это изменится.
Летающие автомобили
Если не принимать во внимание пассажирские квадрокоптеры, которые взялись строить некоторые компании, то до появления реальных летающих автомобилей еще очень и очень далеко.
Сокращение смертности на дорогах
Автопроизводители работают над этим, но в последние году кривая смертности в ДТП только растет. Возможно, нам всем пора начать выключать смартфоны за рулем. Но может умные опции безопасности в авто начнут работать эффективне
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