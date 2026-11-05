Почему бывший железнодорожник превратил комнату в точную копию вагона 1985 года

Стук колес и подстаканники в обычной квартире: зачем пенсионер построил дома купе советского поезда

В квартире Рамазана Тусупбекова появилось купе с полками для сна и подлинными желлезнодорожными подстаканниками. Комнату собирали из деталей списанных вагонов при помощи бывших коллег. Для внуков это игровая, а для хозяина - часть железнодорожной жизни.

В квартире Рамазана Тусупбекова появилось купе с полками для сна и подлинными желлезнодорожными подстаканниками. Комнату собирали из деталей списанных вагонов при помощи бывших коллег. Для внуков это игровая, а для хозяина - часть железнодорожной жизни.

Подлинные советские вагонные подстаканники найти оказалось труднее всего. Их установил в домашнем купе пенсионер-железнодорожник из Казахстана Рамазан Тусупбеков, оборудовавший игровую комнату для внуков. Об этом сообщает «Хабар 24». Тусупбеков устроил в квартире в Караганде комнату для внуков, полностью стилизованную под вагонное купе.

Он всю жизнь проработал в локомотивном депо, а после выхода на пенсию взялся за устройство купе и постарался как можно точнее воссоздать обстановку советского железнодорожного вагона. Материалами помогали бывшие коллеги и друзья.

В комнате есть раздвижная дверь и полки для сна. Там же установлены подвесной столик и легендарные мельхиоровые подстаканники. Телевизор создает ощущение движения за окном и сопровождает его звуками поезда.

Купе воссоздано по мотивам вагона 1985 года - в этом и была задумка Тусупбекова. Для реализации проекта он взял материалы из старых списанных вагонов, принципиально не используя современное оснащение от «Тальго».



В купе у каждого внука есть своя именная полка. Летом, во время каникул, дети особенно любят проводить здесь время, но и взрослые не остаются равнодушны: комната пробуждает теплые воспоминания и словно возвращает в эпоху беззаботного советского детства. Сам хозяин тоже нередко устраивается здесь отдохнуть. По его словам, атмосфера вагона располагает ко сну, а за станаком чая всегда найдётся повод для душевной беседы.

Тусупбеков происходит из династии железнодорожников. В локомотивном депо он проработал 43 года и вышел на пенсию в 2017 году. Он также рассказывал, что после возвращения из армии в 1974 году устроился в электровозное депо, имея образование электрика; там он работал до 1995 года.

Большую часть времени пенсионер проводит в домашнем купе. Для него железная дорога и поезда - не просто профессия, а важная часть жизни, которая осталась с ним и после завершения карьеры.