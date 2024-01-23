Железнодорожники нашли оригинальный способ отметить День свекрови

23.01.2024, 06:57

Иномарки из гаража Госдумы начинают продавать с аукциона: не все депутаты с этим согласны

Во исполнение наказа президента страны российских чиновников начинают постепенно пересаживать на отечественные автомобили. На смену старым иномаркам в гараже Госдумы приходят новенькие Lada Vesta.Читать далее