Железнодорожники нашли оригинальный способ отметить День свекрови
Более того, журналисты пошли еще дальше и порекомендовали не ограничиваться Днем свекрови, а закупиться оптом, забронировав семейные путешествия на День святого Валентина и Международный женский день, а также на день тещи, который отмечают 22 октября. Плотная экскурсионная программа еще больше укрепит семейные узы.
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23.01.2024, 15:08
Глава каршеринг-сервиса объяснила, почему автомобиль вновь превратился в России в роскошь
Личный автомобиль в последнее время вновь превратился в России из средства передвижения в роскошь, уверена глава каршеринг-сервиса «Делимобиль» Елена Бехтина. В компании заметили тенденцию по отказу от личных машин в пользу аренды.Читать далее
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23.01.2024, 13:01
Водительские права в России предлагают продлевать автоматически (но не всем)
Министерство внутренних дел и Министерство экономического развития предлагают автоматически продлить еще на три года водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 – 2025 годах.Читать далее
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23.01.2024, 08:10
Brabus представил сразу два роскошных скоростных катера Shadow
У всемирно известного немецкого тюнинг-ателье Brabus есть подразделение Brabus Marine, специализирующееся на скоростных катерах. Недавно оно пополнило свою линейку двумя моделями, которые устанавливают новые стандарты в сегменте роскошных и быстрых катеров.Читать далее
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23.01.2024, 07:33
Hyundai подготовила спецверсию к 100-летнию студии Disney: уши Микки Мауса, пыльца фей и солидная цена
Компания Hyundai создала автомобиль для родителей, чьи дети без ума от Диснейленда и которые планируют приобрести новый семейный автомобиль. Кроссовер Ioniq 5 получил спецверсию Disney100 Platinum Edition.Читать далее
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23.01.2024, 06:57
Иномарки из гаража Госдумы начинают продавать с аукциона: не все депутаты с этим согласны
Во исполнение наказа президента страны российских чиновников начинают постепенно пересаживать на отечественные автомобили. На смену старым иномаркам в гараже Госдумы приходят новенькие Lada Vesta.Читать далее
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22.01.2024, 17:53
Водителям рассказали, как спасти автомобиль от дорожных реагентов
Зимой дорожные службы щедро посыпают и поливают проезжую часть едкими реагентами, которые не только активно растворяют снег и лед, но и агрессивно воздействуют на кузов автомобиля, провоцируя появление коррозии.Читать далее
-
23.01.2024, 15:08
Глава каршеринг-сервиса объяснила, почему автомобиль вновь превратился в России в роскошь
Личный автомобиль в последнее время вновь превратился в России из средства передвижения в роскошь, уверена глава каршеринг-сервиса «Делимобиль» Елена Бехтина. В компании заметили тенденцию по отказу от личных машин в пользу аренды.Читать далее
-
23.01.2024, 13:01
Водительские права в России предлагают продлевать автоматически (но не всем)
Министерство внутренних дел и Министерство экономического развития предлагают автоматически продлить еще на три года водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 – 2025 годах.Читать далее
-
23.01.2024, 08:10
Brabus представил сразу два роскошных скоростных катера Shadow
У всемирно известного немецкого тюнинг-ателье Brabus есть подразделение Brabus Marine, специализирующееся на скоростных катерах. Недавно оно пополнило свою линейку двумя моделями, которые устанавливают новые стандарты в сегменте роскошных и быстрых катеров.Читать далее
-
23.01.2024, 07:33
Hyundai подготовила спецверсию к 100-летнию студии Disney: уши Микки Мауса, пыльца фей и солидная цена
Компания Hyundai создала автомобиль для родителей, чьи дети без ума от Диснейленда и которые планируют приобрести новый семейный автомобиль. Кроссовер Ioniq 5 получил спецверсию Disney100 Platinum Edition.Читать далее
-
23.01.2024, 06:57
Иномарки из гаража Госдумы начинают продавать с аукциона: не все депутаты с этим согласны
Во исполнение наказа президента страны российских чиновников начинают постепенно пересаживать на отечественные автомобили. На смену старым иномаркам в гараже Госдумы приходят новенькие Lada Vesta.Читать далее
-
22.01.2024, 17:53
Водителям рассказали, как спасти автомобиль от дорожных реагентов
Зимой дорожные службы щедро посыпают и поливают проезжую часть едкими реагентами, которые не только активно растворяют снег и лед, но и агрессивно воздействуют на кузов автомобиля, провоцируя появление коррозии.Читать далее
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