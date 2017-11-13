13 ноября 2017, 10:27
Железнодорожные переезды ОЖД к зиме готовы
Октябрьская железная дорога завершила подготовку переездов для эксплуатации в зимний период. Произведен контроль состояния наружного освещения железнодорожных станций, переездов, платформ.
К работе в зимний период подготовлено 69 единиц снегоуборочной и 38 единиц снегоочистительной техники, 30 пневмообдувочных машин. Комплекты запасных частей, необходимые для стабильной работы снегоуборочной и снегоочистительной техники, сформированы в полном объеме.
Подготовлены к зиме 23 крупных и 166 малых вокзалов, более 1,8 тыс. пассажирских платформ. Произведена проверка и необходимый ремонт котельных и тепловых сетей в границах магистрали.
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