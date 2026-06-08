Чем жёлтая сплошная на обочине отличается от белой, и можно ли её пересекать: тонкости ПДД

8 июня 2026, 20:06
Желтая и белая разметка на обочине: что реально запрещено и за что штрафуют
Желтая и белая разметка на обочине: что реально запрещено и за что штрафуют
На российских дорогах все чаще встречается желтая разметка вдоль обочин, и многие водители не до конца понимают, чем она отличается от привычной белой линии. Разобраться в этих нюансах важно, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций на трассе.
Жёлтая разметка на обочинах российских дорог становится всё более привычной, но далеко не каждый водитель понимает, что она означает. Между тем, незнание может обернуться серьёзным штрафом — особенно в крупных городах, где правила строго контролируются.
Жёлтая линия на обочине — это не просто цветовое выделение. Она подаёт сигнал о запрете остановки и стоянки транспортных средств. Если линия прерывистая, запрещается только стоянка, а если сплошная — останавливаться нельзя вообще, за исключением случаев вынужденной остановки. В таких условиях водитель обязан включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, иначе штрафа не избежать.
Белая сплошная линия (разметка 1.2.1) отделяет проезжую часть от обочины и служит ориентиром, особенно в тёмное время суток. Её можно пересечь для остановки на обочине, если это не запрещено знаками. Однако движение по обочине по-прежнему находится под запретом — за это предусмотрен штраф в размере 2250 рублей. Важно не путать эту линию с обычной сплошной (1.1), которая разделяет транспортные потоки и пересекать которую нельзя.
Жёлтая разметка встречается не только в городах, но и на трассах, где особенно важно следить за остановкой из-за безопасности движения. В Москве и Санкт-Петербурге штраф за нарушение запрета, обозначенного жёлтой линией, может составить 4500 рублей. Это вдвое больше, чем в большинстве регионов страны.
Для водителей важно помнить: если на обочине есть жёлтая сплошная линия, останавливаться можно только в случае крайней необходимости. Белая линия — лишь граница, а не запрет. В последние годы количество нарушений, связанных с жёлтой разметкой, растёт, что обусловлено ужесточением контроля за парковкой и остановками в крупных городах. Такая мера позволяет снизить аварийность и повысить дисциплину на дорогах. Судя по действующим правилам, внимательное отношение к разметке — не формальность, а реальный способ избежать штрафов и неприятностей.
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