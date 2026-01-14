Американская икона на новых колесах — что скажет публика?

Желтый Ford Mustang GTD впервые примерил легкосплавные диски ANRKY XR-01

Ford Mustang GTD получил уникальные диски от ANRKY Wheels. Впервые их показали на треке в Техасе. Новинка вызвала бурю обсуждений среди поклонников. Неожиданный спрос на GTD удивил даже сам Ford.

Пока автолюбители спорят об электрокарах и подписках на автопилот, в Америке происходит тихая революция в мире спорткаров. Несмотря на общий спад продаж, здесь рождаются самые яркие идеи. Ярчайшее тому подтверждение — Ford Mustang GTD, бросающий вызов времени сочетанием гоночных технологий и статуса коллекционной редкости.

В то время как Chevrolet Corvette ZR1 и ZR1X поражали мощью и относительно доступной ценой, Ford избрал иной путь. Mustang GTD — не просто дорожная версия гоночного болида, а настоящий омологационный монстр, вдохновлённый правилами FIA Group GT3. Здесь всё подчинено скорости и управляемости, а цена в 327 тысяч долларов лишь разжигает ажиотаж среди коллекционеров.

Но даже такие эксклюзивные автомобили не избежали внимания тюнеров. Американская компания ANRKY Wheels из Майами представила для GTD комплект облегчённых колёс XR|Series XR-01 UltraLIGHT. Их дебют состоялся на ярко-жёлтом Mustang GTD, эффектно промчавшемся по трассе Circuit of the Americas в Остине. 20-дюймовые моноблоки в паре с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2R смотрятся дерзко и подчёркивают гоночный характер автомобиля.

Любопытно, что, несмотря на скепсис вокруг высокой цены, спрос на Mustang GTD оказался столь велик, что Ford был вынужден увеличить производство. Коллекционеры и энтузиасты выстраиваются в очередь за этим редким экземпляром. Похоже, американская мечта о мощном и эксклюзивном автомобиле жива как никогда.

Остаётся лишь один вопрос: стоит ли менять заводские колёса на такие эксклюзивные диски? Для кого-то это способ выделиться, для других — кощунство над и без того совершенной машиной. Но равнодушных точно нет. Сам факт появления первых тюнинг-комплектов для GTD — сигнал: даже самые дорогие и редкие спорткары не застрахованы от желания владельцев придать им индивидуальность.