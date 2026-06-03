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Автор: Мария Степанова

3 июня 2026, 06:05

«Жемчужина Кавказа»: новый туристический поезд РЖД с сауной и гастромаршрутами

«Жемчужина Кавказа»: новый туристический поезд РЖД с сауной и гастромаршрутами

В РЖД запустили круизный поезд с современными вагонами и уникальными турами по Кавказу — что предлагают пассажирам

«Жемчужина Кавказа»: новый туристический поезд РЖД с сауной и гастромаршрутами

С апреля 2026 года РЖД предлагает путешественникам обновленный круизный поезд «Жемчужина Кавказа» с современными купе, инфракрасной сауной, расширенным меню и насыщенной экскурсионной программой. Новый формат уже доступен для бронирования и меняет представление о железнодорожных путешествиях по России.

С апреля 2026 года РЖД предлагает путешественникам обновленный круизный поезд «Жемчужина Кавказа» с современными купе, инфракрасной сауной, расширенным меню и насыщенной экскурсионной программой. Новый формат уже доступен для бронирования и меняет представление о железнодорожных путешествиях по России.

Обновленный круизный поезд «Жемчужина Кавказа» от РЖД, стартовавший 27 апреля 2026 года, становится знаковым событием для российского туризма. Новый формат приграничных путешествий сочетает в себе комфорт современного отеля и насыщенную экскурсионную программу, что особенно актуально для тех, кто ценит удобство и хочет увидеть Кавказ без лишних усилий.

Вагоны поезда оборудованы душевыми, биотуалетами, кондиционерами и розетками, а для пассажиров класса СВ предусмотрены люксовые душевые кабины. После активного дня путешественники могут расслабиться в инфракрасной сауне или провести вечер в баре-ресторане, где представлены блюда кавказской кухни и расширенное меню. Такой уровень сервиса позволяет забыть о суете и полностью сосредоточиться на впечатлениях от маршрута.

Экскурсионная программа стала еще более насыщенной: поезд днем предоставляет мобильные помещения для поездок с гидами и автобусами, а для самостоятельных туристов доступны открытые туры. В 2026 году появились новые гастрономические маршруты с дегустациями, которые особенно ценят любители региональной кухни. Пассажиры отмечают четкую организацию, пунктуальность гидов и продуманность маршрутов — за время работы проекта с 2021 года его уже оценили более 10 000 человек.

В этом сезоне доступны два маршрута: семидневный тур из Москвы с остановками в Черкесске, Владикавказе, Грозном, Дербенте и Нальчике, а также десятидневное путешествие из Тюмени через 11 городов. Стоимость билетов — от 45 000 рублей, бронирование уже открыто. Подобный формат становится все более востребованным, поскольку позволяет увидеть Россию с новой стороны, не жертвуя комфортом.

Судя по имеющимся данным, запуск обновленного поезда «Жемчужина Кавказа» может стать драйвером развития внутреннего туризма и изменить соответствующий сервис на железной дороге. Такой подход позволяет не только сэкономить время, но и глубже погрузиться в атмосферу регионов, открывая для себя новые маршруты и впечатления.

Интересно, что тенденция к сочетанию комфорта и автономности в путешествиях проявляется не только на железной дороге. Например, экспедиционный автодом Sya Mobil также предлагает высокий уровень удобства и проходимости для сложных маршрутов, а более подробно о нем можно узнать из соответствующего материала о современных автодомах для путешествий

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