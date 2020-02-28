28 февраля 2020, 14:46
Женевский автосалон отменили из-за коронавируса
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Фото: en24.news
Власти Швейцарии сегодня, 28 февраля, ввели запрет на проведение массовых мероприятий и собраний численностью более 1000 человек. Оргкомитет Женевского мотор-шоу официально подтвердил, что 3 марта выставка точно не откроется.
Фото: en24.news
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Надежда на то, что автосалон в Женеве состоится, сохранялась до последнего. Организаторы ранее обещали принять все меры предосторожности: дезинфицировать общественные места и зоны питания, обеззараживать поручни. Однако сегодня Федеральный совет Швейцарии охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию в стране как «особую».
Женевская автомобильная выставка далеко не единственное мероприятие, отмененное из-за эпидемии нового китайского вируса. Портал 110km.ru уже сообщал, что решено отменить Пекинский автосалон и Гран-при Формулы 1 в Китае. Не будут проводить международный конгресс Mobile World Congress в Барселоне и ярмарку Light + Building во Франкфурте. Власти и организаторы предпочитают перестраховаться.
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Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
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