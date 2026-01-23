Неожиданный поворот: как мессенджер и страхи привели к тюремному сроку

Женщину из Петербурга осудили на 10 лет за поджог отдела полиции

В Петербурге вынесли приговор по громкому делу. Женщина оказалась в центре скандала. Ее действия вызвали широкий общественный резонанс. Подробности - в нашем материале.

В Санкт-Петербурге завершилось рассмотрение дела, которое вызвало бурные обсуждения среди горожан. Женщина, оказавшаяся в центре внимания, получила 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Мойка78. Такое решение принял 1-й Западный окружной военный суд, рассмотрев обстоятельства происшествия, произошедшего в конце мая прошлого года.

По материалам дела, обвиняемая действовала не самостоятельно. Она следовала инструкциям, которые ей прислал неизвестный человек через мессенджер. Согласно этим указаниям, женщина приобрела бензин и подготовила три бутылки с зажигательной смесью. В ночь на 23 мая она подошла к зданию 37-го отдела полиции на улице Кораблестроителей и бросила бутылки в окно.

К счастью, никто из сотрудников полиции не пострадал. Попытка поджога была быстро пресечена, а саму женщину задержали на месте. Вскоре против нее возбудили уголовное дело по статье, связанной с совершением террористического акта. Государственный обвинитель настаивал на более строгом наказании, однако суд ограничился 10 годами заключения.

В ходе разбирательства выяснилось, что женщина частично признала свою вину. Она утверждала, что совершила поджог под давлением и не до конца осознавала последствия своих действий. В последнем слове подсудимая выразила сожаление о случившемся. На свободе у нее остались муж и маленькая дочь, что добавило драматизма ситуации.

Отдельно рассматривался вопрос о личности того, кто дал указания через мессенджер. Следствие выделило это дело в отдельное производство, поскольку установить личность подстрекателя пока не удалось.

На момент совершения преступления женщине было 37 лет. Она рассказывала, что стала жертвой мошенников, которые запугали ее угрозами взлома личных данных и оформили кредиты на ее имя. По словам обвиняемой, эти события подтолкнули ее к отчаянному поступку.

История получила широкий резонанс, поскольку сочетает в себе элементы психологического давления, мошенничества и трагических последствий для семьи. Судебное решение стало финальной точкой в этом деле, однако вопросы о мотивах и обстоятельствах произошедшего остаются предметом обсуждения.