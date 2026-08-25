20% водителей - женщины, но аварий больше: парадокс статистики ОСАГО

25 августа 2026, 13:59
Женщины стали чаще мужчин обращаться за выплатами по ОСАГО в 2026 году
Женщины стали чаще мужчин обращаться за выплатами по ОСАГО в 2026 году
Свежая статистика страховых компаний удивила многих: женщины-водители в 2026 году чаще мужчин становятся участниками страховых случаев по ОСАГО. Мало кто знает, что при этом их доля за рулем остается значительно ниже. Какие причины кроются за этими цифрами, и что это значит для всех автомобилистов - объяснил специалист. Не прошли мимо и детали, которые часто игнорируют при оформлении полиса.
Для российских автомобилистов эта новость может оказаться неожиданной: женщины, несмотря на то что составляют лишь пятую часть всех водителей, в 2026 году чаще мужчин обращаются за выплатами по ОСАГО. Cвежие данные страховой компании «Согласие» показывают, что частота страховых случаев среди женщин-водителей выше, чем у мужчин. Это обстоятельство может повлиять на восприятие рисков и подход к страхованию среди всех участников дорожного движения.
Эксперты отмечают, что женщины за рулем составляют примерно 20% от общего числа водителей, тогда как мужчины - 80%. Однако по частоте обращений за страховыми выплатами женщины опережают мужчин: 1,96% против 1,73%. При этом важно понимать, что попадание в ДТП не всегда связано с ошибкой самого водителя - часто аварии происходят по вине других участников движения или из-за сложных дорожных условий.
Интересно, что по числу случаев, когда автомобиль после аварии не подлежит восстановлению, женщины также немного опережают мужчин. Однако, как подчеркивают специалисты, при расчете стоимости полиса ОСАГО пол водителя не учитывается. Гораздо большее значение имеют возраст, водительский стаж и мощность автомобиля. Например, опытная женщина с двадцатилетним стажем и безаварийной историей считается менее рискованной для страховщиков, чем мужчина-новичок на мощной машине.
По словам заместителя директора департамента андеррайтинга и управления продуктами компании «Согласие» Дмитрия Соколова, риск для страховщика определяется не только полом, но и целым рядом других факторов. Он приводит пример: мужчина с большим стажем, но на мощном автомобиле, может представлять больший риск, чем спокойная женщина за рулем компактного хэтчбека. Это подтверждает, что индивидуальный подход к оценке рисков становится все более актуальным, пишет Российская газета.
Стоит добавить, что в последние годы страховые компании все чаще используют комплексные методы оценки рисков, включая анализ поведения водителя, истории аварий и даже стиля вождения. По данным Российского союза автостраховщиков, средний размер выплаты по ОСАГО в 2026 году вырос на 8% по сравнению с прошлым годом, а число обращений за выплатами среди женщин увеличилось на 12%. Это может указывать на изменение структуры участников дорожного движения и повышение прозрачности страховых процедур. Важно помнить, что грамотный выбор страховой компании и внимательное отношение к условиям полиса позволяют минимизировать финансовые потери при наступлении страхового случая.
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