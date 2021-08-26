Женщина 30 лет не может сдать на права: каждый раз она теряет сознание от страха
Фото: mirror.co.uk
Женщина никак не может объяснить, что с ней происходит. Не помогли даже сеансы гипноза. Врачи также теряются в догадках. По мнению Изабель, единственное оставшееся объяснение – в прошлой жизни она погибла в автокатастрофе.
Женщина потратила уже более 10 000 фунтов стерлингов на уроки вождения, но по-прежнему не чувствует себя готовой сдать водительский экзамен. Тем не менее, она не теряет надежды получить права: «Я страстно хочу водить машину, чтобы отвезти свою дочь в университет и с легкостью навещать родственников по всей стране, но это настолько травмирует, что я боюсь, что никогда не научусь».
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