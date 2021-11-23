Женщина дважды сбила мужа из-за шара для боулинга
Нелепые аварии могут случиться на ровном месте. Пример этому наезд, в результате которого серьезно пострадал мужчина. Женщина из Канзас-Сити, штат Миссури, дважды случайно наехала на своего мужа, когда он залез под их машину, пытаясь вытащить шар для боулинга.
Согласно сообщениям Kansas City Star, мужчина и женщина, обоим по 25 лет, ехали в субботу днем по центральной улице Канзас-Сити, за рулем находилась женщина. Неожиданно к ним навстречу выкатился шар для боулинга и застрял под днищем. Мужчина залез под автомобиль, пытаясь вытащить его.
В этот момент, по словам женщины, к машине подошел вор и полез внутрь автомобиля за сумочкой, которая находилась на переднем пассажирском сиденье. Женщина решила просто так не расставаться с имуществом и стала тянуть свою сумку к себе. В этот момент она случайно надавила педаль газа. Услышав крик мужа, она включила задний ход и снова переехала через него. Похититель кошельков поспешил скрыться. Муж был доставлен в больницу в критическом состоянии, но позже его удалось стабилизировать.
Позже в тот же день мужчина пришел в ближайший полицейский участок, где, по словам полиции, признался, что это он выкатил шар для боулинга в направлении движущейся машины. Неизвестно были ли действия этого мужчины и похитителя кошельков каким-либо образом связаны. Предположительно, все это стало трагическим совпадением.
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