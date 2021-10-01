Женщина на внедорожнике давила людей: регистратор все заснял (жуткое видео)
Фото: vk.com/Важное в Коми | Сыктывкар
Фото: vk.com/Важное в Коми | Сыктывкар
Фото: vk.com/Важное в Коми | Сыктывкар
Фото: vk.com/Важное в Коми | Сыктывкар
Следователям еще предстоит разобраться, намеренно она пыталась скрыться с места происшествия или впала шоковое состояние. Пытаясь объехать автомобиль, она выскочила на тротуар, где насмерть сбила женщину. Затем автомобиль понесся по встречной полосе. Нескольким машинам удалось увернуться, но водитель Volkswagen не успел. Он также серьезно пострадал. По информации местного УГИБДД, сама Ирина цела и невредима. Признаков опьянения у нее не обнаружено. Произошедшее она объясняет тем, что у «Витары» отказали тормоза. Как выяснили журналисты, женщина - супруга экс-министра экономики Коми Андрея Шеремета.
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