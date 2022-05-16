Женщина отсудила у ГИБДД 25 тысяч рублей за корвалол

Ранее мы писали Верховный суд окончательно запретил водителям принимать корвалол: эксперт объяснил его опасность Верховный суд Российской Федерации рассмотрел иск водителя, которого лишили прав из-за приема корвалола, и ... Читать далее

Инцидент произошел еще летом 2021 года. Женщину остановили на улице Чапаева, у инспекторов возникло подозрение, что она управляет автомобилем в нетрезвом виде. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило сомнения полицейских. В крови выявили запрещенные препараты. На основании результатов экспертизы в отношении водителя составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Однако, мировой суд прекратил дело, не усмотрев в действиях гражданки состава преступления. Она предъявила выписанный врачом рецепт, в котором среди прочих лекарств значился корвалол. Именно следы входящих в его состав веществ и нашли на медосвидетельствовании. Выиграв дело в мировом суде, женщина не успокоилась и направила в Смольнинский суд Петербурга жалобу на ГУ МВД РФ, в которой оспорила правомерность задержания и потребовала выплатить ей денежную компенсацию: 20 тысяч рублей убытков, 15 тысяч рублей морального вреда и 15 тысяч рублей судебных издержек. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд признал ее потерпевшей и постановил взыскать с МВД РФ убытки в сумме 15 тысяч рублей, расходы на представителя в сумме 10 тысяч рублей и госпошлину в размере 600 рублей.

Интересно, что в феврале 2022 года Верховный суд РФ отклонил иск мужчины, которого лишили водительских прав, поймав за рулем после приема корвалола. В определении суда говорилось: «Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов». Суд также напомнил, что в инструкции к любому препарату должны содержаться сведения о возможном влиянии на способность управлять транспортом.

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