18 апреля 2022, 08:50
Женщина переоценила возможности своего кроссовера и рассмешила всех (видео)
Ничто никогда не исчезает из Сети. Эта мысль должна заставить многих задуматься и воздержаться от глупостей, которые могут попасть в объектив чьей-то камеры. Старое видео о веселом и до смешного глупом происшествии в Бразилии снова набирает обороты в соцсетях.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Thar_Fortuner_Lover
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Фото: youtube.com / Thar_Fortuner_Lover
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В итоге, тест на боковую устойчивость был провален. Как только Jeep Compass перестал упираться крышей в борт автобуса, он завалился на правый бок на глазах многочисленных зрителей, вооруженных смартфонами. К счастью, ни женщина-водитель, ни ее пассажирка не пострадали. Прохожие помогли им выбраться из автомобиля. Но легенда об эпичном провале жива до сих пор. Недавно ее вновь опубликовали на Reddit, и она мгновенно разлетелась по соцсетям.
Упомянутые модели: Jeep Compass (от 2 149 000 Р)
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12.12.2021, 20:35
Jeep рассказал о главных новинках 2022 года в России
19.11.2021, 17:58
Jeep рассказал, какие новинки привезет в Россию в 2021 году
26.11.2020, 14:09
Вот таким будет новый Jeep Compass
13.11.2020, 09:25
Кроссовер Jeep Compass подорожал на 280 000 рублей
30.09.2020, 12:37
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