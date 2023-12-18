Женщина погналась за водителем, покинувшим место ДТП, и убила его: суд приговорил ее к пожизненному заключению

Ранее мы писали Хамы за рулем: названы автомобили самых невоспитанных водителей Взаимная вежливость на дороге – залог безопасности. Однако, далеко не все водители следуют этому простому ... Читать далее

Драматичные события развернулись в мае 2019 года в штате Джоржия (США). 62-летний Кеннет Херринг проехал на своем пикапе Dodge Dakota на красный свет и столкнулся с другим автомобилем. Свидетельница аварии, 20-летняя Ханна Пейн позвонила в 911 и вызвала полицию. Через 20 минут ожидания, виновник ДТП сел в свой внедорожник и попытался уехать. Ханна погналась за ним на своем новеньком Jeep Wrangler, подрезала, выскочила из машины и принялась размахивать пистолетом. Раздался выстрел. Кеннет скончался до приезда медиков.

Девушка утверждала, что застрелила водителя случайно, когда он пытался отобрать у нее оружие. Но несколько свидетелей подтвердили, что Кеннет Херринг испытывал проблемы со здоровьем, находился в состоянии диабетического шока и выглядел дезориентированным. Молодая женщина, напротив, вела себя агрессивно. Несмотря на призывы диспетчера 911, она пустилась в погоню за Херрингом, а догнав, выскочила из машины, начала размахивать пистолетом и угрожать застрелить. А потом выстрелила в безоружного пожилого мужчину.

Фото: скриншот youtube.com / Atlanta News First

Суд присяжных счел ее виновной в незаконном хранении оружия и предумышленном убийстве. Женщину приговорили с пожизненному заключению, с возможностью условно-досрочного освобождения через 43 года. К тому времени ей будет далеко за 60. История наглядно доказывает, что серьезные поступки часто имеют серьезные последствия.

Упомянутые модели: Dodge Dakota , Jeep Wrangler (от 3 060 000 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах