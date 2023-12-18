Женщина погналась за водителем, покинувшим место ДТП, и убила его: суд приговорил ее к пожизненному заключению
Девушка утверждала, что застрелила водителя случайно, когда он пытался отобрать у нее оружие. Но несколько свидетелей подтвердили, что Кеннет Херринг испытывал проблемы со здоровьем, находился в состоянии диабетического шока и выглядел дезориентированным. Молодая женщина, напротив, вела себя агрессивно. Несмотря на призывы диспетчера 911, она пустилась в погоню за Херрингом, а догнав, выскочила из машины, начала размахивать пистолетом и угрожать застрелить. А потом выстрелила в безоружного пожилого мужчину.
Суд присяжных счел ее виновной в незаконном хранении оружия и предумышленном убийстве. Женщину приговорили с пожизненному заключению, с возможностью условно-досрочного освобождения через 43 года. К тому времени ей будет далеко за 60. История наглядно доказывает, что серьезные поступки часто имеют серьезные последствия.
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Такая легендарная модель, как Jeep Wrangler, не испытывает острой необходимости в регулярных «подтяжках лица». Но появление на рынке серьезного соперника в виде рамного Ford Bronco, вынудило Jeep обновить и свой внедорожник через пять лет после выхода на рынок.Читать далее
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19.01.2023, 08:43
Владельцы Jeep 4xe возмущены тем, что электрический режим не работает на морозе
Владельцы гибридных внедорожников Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe планируют подать коллективный иск в суд на производителя за обман. Их автомобили, вопреки обещаниям, в мороз оказываются неполноценными.Читать далее
-
12.01.2023, 08:36
Краш-тест как искусство: 5 самых популярных видео
Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) США подвел итоги 2022 года и опубликовал подборку из пяти наиболее часто просматриваемых видеороликов с краш-тестами. Осколки стекла и пластика разлетаются под легкую джазовую музыку.Читать далее
-
09.11.2022, 16:21
Jeep CJ возродился как электрический. По крайней мере, как шоу-кар
Концепт Jeep CJ Surge стал главной достопримечательностью только что завершившейся выставки SEMA 2022. Автомобиль представлен тюнинговой фирмой Mopar, также специализирующейся на запасных частях и аксессуарах. Читать далее
-
03.10.2022, 12:25
Коллекция роскошных спорткаров погибла из-за наводнения (грустные фото)
Тайфун Хиннамнор обрушился на Южную Корею еще в августе. В результате разгула стихии и сильнейшего наводнения погибли 9 человек. А недавно стало известно и о других «жертвах» урагана, нескольких элитных суперкарах. Гараж в Сеуле, где они хранились, оказался полностью затоплен.Читать далее
-
08.09.2022, 17:57
Jeep показал новый внедорожник Recon: фото и подробности
На мероприятии Jeep 4xe Day американский автопроизводитель рассказал о планах на ближайшие пару лет и показал прототип нового небольшого внедорожника по имени Recon. Серийную версию обещают выпустить в 2024 году.Читать далее
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