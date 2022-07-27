Женщина получила рекордный штраф за неправильную парковку в 6,6 млн евро: что она сделала
Сотрудник, разумеется, был ошеломлен суммой, указанной в квитанции. Он тут же заверил женщину, что действительно произошла какая-то ошибка. Местная газета Rodiaki сообщает, что положенный штраф женщина все же оплатила, но не уточняет, сколько именно.
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27.07.2022, 08:32
Стюардесса рассказала, что нельзя есть и пить в самолете
Селина Беддинг, много лет проработавшая стюардессой, рассказала, почему пассажирам ни в коем случае нельзя пить воду из-под крана и по возможности отказываться от еды, предлагаемой в самолете. Читать далее
-
26.07.2022, 17:31
Не пустим и точка: мужчинам не удалось поесть в МакАвто из-за их неподходящего транспортного средства
В McDonald's отказались накормить двух голодных мужчин только потому, что не понравилось их транспортное средство. Сотрудники ресторана сочли его «опасным для здоровья».Читать далее
-
26.07.2022, 12:23
Большинство автовладельцев не смогут самостоятельно устранить даже мелкую поломку
Еще лет 20 – 30 назад практически каждый водитель разбирался в устройстве автомобиля, самостоятельно его обслуживал и мог при необходимости починить. Сейчас, как показали результаты опроса, водители лишь заливают бензин да периодически отгоняют на мойку.Читать далее
-
26.07.2022, 00:05
Женщина протаранила машины после ссоры с мужем: она ехала с открытым капотом и багажником (видео)
Солнечным воскресным утром соседи снимали на смартфоны громкий семейный скандал, разыгравшийся у них под окнами. Муж тщетно пытался остановить взбешенную жену, которая хотела уехать любой ценой.Читать далее
-
25.07.2022, 08:32
Самая опасная улица в Мехико: видеоподборка нелепых аварий
Улица Пасо Флорентино считается самой крутой улицей Мехико. Ее уклон достигает 45 градусов, поэтому неудивительно, что аварии и столкновения здесь происходят очень часто. Ситуация усугубляется в дождливую погоду.Читать далее
-
22.07.2022, 17:50
Жирная Фрейя прославилась тем, что топит лодки по всей Европе
Фрейя – это внушительных размеров моржиха, а не мифологическая скандинавская богиня любви, плодородия, битв и смерти. Она попала в заголовки газет, когда она покинула Полярный круг и отправилась покорять Европу.Читать далее
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