Женщина получила рекордный штраф за неправильную парковку в 6,6 млн евро: что она сделала

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Средняя зарплата в Греции едва превышает 700 евро, поэтому штраф в 6 648 тысячи евро мог показаться настоящей катастрофой. Но сумма в 6 648 444 евро явно выдавала техническую ошибку. Оправившись от шока, женщина решила пошутить над муниципальными служащими. Она пришла в офис и заявила, что хочет оплатить штраф. По местным правилам, штрафы свыше 100 евро должны оплачиваться банковскими картами. Женщина сказала, что знает об этом, но ее кредитного лимита не хватит, чтобы покрыть всю сумму, поэтому она хотела бы заплатить наличными.

Сотрудник, разумеется, был ошеломлен суммой, указанной в квитанции. Он тут же заверил женщину, что действительно произошла какая-то ошибка. Местная газета Rodiaki сообщает, что положенный штраф женщина все же оплатила, но не уточняет, сколько именно.

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