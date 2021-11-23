23 ноября 2021, 13:35
Женщина потеряла сознание за рулем прямо на трассе: но другие водители не растерялись (видео)
Находчивость водителя на загородной трассе в Нидерландах помогла предотвратить серьезную аварию. Женщина за рулем Volkswagen потеряла сознание, и ее неуправляемый автомобиль мог натворить много бед.
Дарья Климова Фото: gazeta.ru
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Теммерманс обогнал подозрительный автомобиль, перестроился перед ним и затормозил. Когда автомобили остановились, он сразу же кинулся к Volkswagen и увидел, что женщина за рулем находится без создания. Тут подоспели другие водители, они вызвали медиков. Женщину вовремя госпитализировали и оказали ей необходимую помощь. Оказалось, что у нее сломано пять ребер (по всей видимости, из-за столкновения), но до сих пор неясно, почему она потеряла сознание.
Упомянутые модели: Volkswagen Polo (от 649 500 Р)
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