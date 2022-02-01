1 февраля 2022, 11:21
Женщина превратила свой автомобиль в помойку: такого вы еще не видели
Женщина приехала в автосервис, чтобы заменить треснувшее лобовое стекло. Механик заглянул в салон и был настолько поражен увиденным, что снял короткий 15-секундный ролик.
Дарья Климова Фото: nypost.com
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Жительница Вайоминга – безусловно уникальный случай. Она умудрилась захламить свой старенький Scion грудой картонных коробок, полиэтиленовых пакетов, жестяных банок, газет, каких-то обрывков, осколков и объедков. А главное – она, не стесняясь, приехала на такой машине в ремонтную мастерскую.
К сожалению, дальнейшая судьба машины осталась за кадром. Неизвестно, отказались ли мастера менять лобовое стекло на таком помоечном автомобиле или все-таки включили в счет ремонта стоимость мойки.
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