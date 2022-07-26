Женщина протаранила машины после ссоры с мужем: она ехала с открытым капотом и багажником (видео)

Ранее мы писали В Туркменистане женщинам запретили ездить в машине на переднем сидении В последние годы в Туркменистане разными способами пытаются помешать женщинам водить автомобиль. Сейчас власти ... Читать далее

Тишину на одной из улиц Сандерленда (Великобритания) огласили крики скандалящих супругов. Жена намеревалась уехать из дома на стареньком Mercedes-Benz, а муж пытался всячески ей помешать. Он открыл багажник и капот, встал перед машиной, будучи уверен, что женщина не решиться тронуться с места. Но дама, видимо, совершенно потеряла голову от ярости и упрямо нажала на педаль газа.

Женщине удалось благополучно миновать пару машин, припаркованных на узкой улочке, но затем Mercedes повело вправо, и он врезался в Volkswagen Touran. Вся сцена разыгралась на глазах хозяйки минивена и ее дочери. Они обе снимали скандал на смартфоны, даже не подозревая, чем все это кончится.

После аварии, виновница происшествия плакала и просила у всех прощения. Но пострадавшие сказали, что этого мало и вызвали полицию. К их огромного разочарованию полицейские никого не задержали, пишет Daily Mail. А выплаты по страховке за старенький Volkswagen не хватило на покупку нового автомобиля. Вместо 7-местной машины им пришлось довольствоваться обычной 5-местной.

Упомянутые модели: Mercedes A (от 1 760 000 Р ) , Volkswagen Touran

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах