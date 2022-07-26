Женщина протаранила машины после ссоры с мужем: она ехала с открытым капотом и багажником (видео)
Женщине удалось благополучно миновать пару машин, припаркованных на узкой улочке, но затем Mercedes повело вправо, и он врезался в Volkswagen Touran. Вся сцена разыгралась на глазах хозяйки минивена и ее дочери. Они обе снимали скандал на смартфоны, даже не подозревая, чем все это кончится.
После аварии, виновница происшествия плакала и просила у всех прощения. Но пострадавшие сказали, что этого мало и вызвали полицию. К их огромного разочарованию полицейские никого не задержали, пишет Daily Mail. А выплаты по страховке за старенький Volkswagen не хватило на покупку нового автомобиля. Вместо 7-местной машины им пришлось довольствоваться обычной 5-местной.
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28.06.2022, 19:59
Стратегия роскоши Mercedes-Benz: причем тут сумочка Birkin и модный дом Salvatore Ferragamo?
Несмотря на всем известные проблемы мирового авторынка, роскошные автомобили продаются очень хорошо. И, как пишет немецкая пресса, местные автопроизводители извлекают из данного тренда неплохую прибыль.Читать далее
-
15.04.2022, 14:05
Почему Германия хочет отменить бонусы на покупку гибридов раньше времени?
Для немцев наступили и впрямь непростые времена. Помимо массового роста цен на все и на вся, вызванного небезызвестными и широко обсуждаемыми санкциями, обозначилась еще одна проблема.Читать далее
-
15.10.2021, 08:41
Водитель выскочил из автомобиля за секунду до того, как в него врезался поезд (видео)
Инцидент произошел на железнодорожном переезде в Белграде (Сербия). Водитель старенького Mercedes-Benz A-Class не мог подождать пару минут, пока поднимут шлагбаум и решил проскочить.Читать далее
-
15.10.2020, 12:24
В России отзывают еще три модели Mercedes-Benz
Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей A-Class, B-Class и CLA. Причиной стала негерметичность маслопровода турбокомпрессора.Читать далее
-
20.03.2020, 13:58
В России отзывают пять моделей Mercedes-Benz
Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале добровольной отзывной кампании в отношении автомобилей следующих моделей: A-Class, B-Class, CLA, GLE и GLS. Причиной стало программное обеспечение коммуникационного модуля для системы экстренного вызова (eCall).Читать далее
-
19.12.2019, 16:28
Объявлены цены на Mercedes-AMG A 45 и CLA 45
Российские дилеры Mercedes начали принимать заказы на «заряженные» версии хэтчбека Mercedes-AMG A 45 и седана Mercedes-AMG CLA 45. Оба автомобиля предложат только в топовой S-версии с 2,0-литровым турбомотором мощностью 421 л.с.Читать далее
- 2 209 000 РMercedes A-класс 2018 в Москве
- 1 150 000 РMercedes A-класс 2017 в Москве
- 1 290 000 РMercedes A-класс 2017 в Москве
- 1 360 000 РMercedes A-класс 2015 в Москве
- 1 370 000 РMercedes A-класс 2015 в Москве
- 3 195 000 РMercedes A-класс 2021 в Москве
- 2 114 000 РMercedes A-класс AMG 2014 в Москве
- 1 774 000 РMercedes A-класс AMG 2014 в Москве
- 2 050 000 РMercedes A-класс AMG 2014 в Москве
- 2 390 000 РMercedes A-класс AMG 2014 в Москве
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