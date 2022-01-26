Женщина-водитель отказалась пропускать скорую: какое наказание ее ждет (видео)
Полиция начала проверку, личность женщины установлена, составлен протокол об административном правонарушении. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, ей грозит крупный штраф или лишение прав на срок до одного года.
Как пояснили в полиции, «за непредоставление преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом 23-летняя местная жительница привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ».
За отказ пропустить автомобиль скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и работающим специальным звуковым сигналом нарушителю грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, либо лишение водительских прав сроком от трех месяцев до одного года.
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