27 января 2022, 14:15
Женщины дагестанского села обвязались тросами и затащили в гору застрявшую в снегу машину
Есть женщины не только в русских селеньях. Небывалый снегопад в Дагестане парализовал движение особенно в горных районах республики. На выручку мужчинами-водителям пришли женщины.
Дарья Климова Фото: Sputnik
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Фото: rentv.ru
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В администрации Цунтинского района Дагестана пояснили, что снега выпало очень много, и дорожники не успевают все убрать. Но народ в республике очень дружный, люди всего готовы прийти на помощь ближнему, попавшему в беду: «Неважно, своя машина или чужая, очень часто и мужчины, и женщины вот так помогают водителям».
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 21099 (219 901 Р)
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