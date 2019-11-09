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9 ноября 2019, 16:36

Женщины рассказали, как выбирают автомобиль

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Мужчины и женщины подходят к процессу покупки автомобиля по-разному. Первые чаще обращают внимание на мощность, динамику, расход топлива и прочие технические характеристики, вторые – на внешний вид и комфорт.
Женщины рассказали как выбирают автомобиль

 

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Женская часть редакции портала SpeedMe.Ru поведала о том, на что представительницы слабого пола в первую очередь обращают внимание перед покупкой машины. Важный момент при выборе автомобиля – это его цвет. Предпочтение отдается ярким и сочным оттенкам. Отсутствие автомобиля нужного цвета может вынудить женщину отказаться от покупки даже самой выгодной и практичной модели.

Размер автомобиля также имеет значение. Чаще женщины предпочитают или компактные малолитражки, или большие вседорожники. Небольшие автомобили выглядят женственно и доставляют меньше проблем с парковкой. Внушительные кроссоверы дают ощущение защищенности. Кроме того, при выборе важную роль играет дизайн, особенно передней части кузова, например, «глазки».

Среди технических особенностей женщин больше всего волнует тип трансмиссии. Автоматическая коробка передач намного лучше «механики». Дополнительным преимуществом станет приличный набор электронных ассистирующих систем. Также женщины обращают внимание на удобство салона и, в первую очередь, на комфорт водителя.

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Женщины рассказали, как выбирают автомобиль
{{material_125925}}Женская часть редакции портала SpeedMe.Ru поведала о том, на что представительницы слабого пола в первую очередь обращают внимание перед покупкой машины. Важный момент при выборе автомобиля – это его цвет. Предпочтение отдается ярким и сочным оттенкам. Отсутствие автомобиля нужного цвета может вынудить женщину отказаться от покупки даже самой выгодной и практичной модели.Размер автомобиля также имеет значение. Чаще женщины предпочитают или компактные малолитражки, или большие вседорожники. Небольшие автомобили выглядят женственно и доставляют меньше проблем с парковкой. Внушительные кроссоверы дают ощущение защищенности. Кроме того, при выборе важную роль играет дизайн, особенно передней части кузова, например, «глазки».Среди технических особенностей женщин больше всего волнует тип трансмиссии. Автоматическая коробка передач намного лучше «механики». Дополнительным преимуществом станет приличный набор электронных ассистирующих систем. Также женщины обращают внимание на удобство салона и, в первую очередь, на комфорт водителя.
2019-11-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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