6 марта 2020, 09:46
Женщины все чаще хотят работать профессиональными водителями
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Фото: tulapressa.ru
Если еще 30 лет назад женщины редко садились за руль, то сейчас они водят машины практически наравне с мужчинами. Но встретить женщину за рулем такси или автобуса до сих пор удавалось редко. Однако в последнее время женщины все чаще проявляют интерес к профессии водителя и устраиваются на работу в автопарки.
Фото: auto.today
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Агрегаторы такси также отмечают увеличение числа женщин-водителей. Например, в «Яндекс.Такси» и за последние 6 месяцев женщин-таксистов стало на 30 процентов больше. Аналогичную тенденцию наблюдают и в «Ситимобиле».
Эксперты говорят, что в последнее время женщины стали чаще обращать внимание на традиционно мужские профессии. На сервисах поиска работы периодически появляются резюме женщин-трактористов, автослесарей, кузнецов, плотников, машинистов поезда, боцманов и пилотов. А женщина-крановщик сейчас уже никого не удивит. С 1 января 2021 года в силу вступает новый перечень производств и профессий с вредными условиями, где женщинам работать нельзя. По сравнению с предыдущим списком, насчитывавшем порядка четырехсот позиции, нынешний сократился в четыре раза. Власти дали «зеленый свет» женщинам-машинистам электропоезда, водителям большегрузных автомобилей и трактористам-машинистам.
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