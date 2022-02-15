Женщины выбрали лучшие автомобили года
Фото: Kia
Фото: Ford
Фото: Audi
Фото: BMW
Фото: Jeep
Сейчас жюри выбрало победителей в каждой из шести номинаций. Эти автомобили «олицетворяют превосходство в своих сегментах, основанное на безопасности, управляемости, комфорте, технологиях, дизайне, мощности, воздействии на окружающую среду и соотношении цены и качества».
Лучшим автомобилем для города признали Peugeot 308, а лучшим семейным кроссовером стал Kia Sportage. В остальных четырех номинациях победа досталась электрокарам. Ford Mustang Mach-E назвали лучшим полноразмерным автомобилем, BMW iX – лучшим полноразмерным кроссовером, Audi e-Tron GT – лучшим спорткаром, а Jeep Wrangler 4xe – лучшим электрическим внедорожником.
Именно эти шесть автомобилей продолжат борьбу за Гран-при. Церемонию награждения приурочат к Международному женскому дню 8 марта. В прошлом году победителем стал британский внедорожник Land Rover Defender.
- 3 297 000 РJaguar XF 2016 в Москве
- 1 480 000 РKIA Soul 2018 в Москве
- 7 035 445 РLand Rover Range Rover 2018 в Москве
- 1 890 000 РBMW 3 серии 2016 в Москве
- 3 345 000 РLand Rover Range Rover 2013 в Москве
- 1 888 000 РHonda Stepwgn 2017 в Москве
- 1 179 000 РLexus LS 2008 в Москве
- 250 000 РDaewoo Matiz 2014 в Москве
- 5 340 000 РMercedes GLS 2017 в Москве
- 6 860 000 РLand Rover Defender 2020 в Москве
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