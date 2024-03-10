Женщины выбрали Лучший автомобиль года. Кроссовер Kia обошел Volvo и BMW
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
По традиции жюри, состоящее из 75 автомобильных женщин-журналистов из 52 стран мира, выбирало обладателя Гран-при из пяти финалистов, каждый из которых был признан лучшим в своей категории. Aston Martin DB12 получил награду как «Лучший спорткар», Volkswagen Amarok стал «Лучшим полноприводным внедорожником», BMW 5-Series «Лучшим премиальным автомобилем», Volvo EX30 «Лучшим семейным автомобилем», а Kia EV9 «Лучшим кроссовером». Именно он и забрал Гран-при 2024 года. В прошлом году победа досталась тоже кроссоверу Kia. Паркетник Niro назвали стильным, технологичным и относительно недорогим.
Мужчинам из WCOTY предстоит выбрать лучшего из трех электрокаров (в алфавитном порядке): китайского седана BYD Seal (на домашнем рынке продается под именем BYD Atto 4), корейского кроссовера Kia EV9 и шведско-китайского кроссовера Volvo EX30. Впервые в истории глобальной премии китайский автопром представлен настолько широко. И впервые в финальном списке нет ни одной модели с двигателем внутреннего сгорания. Обладателя Гран-при и победителей в каждой из пяти номинаций назовут 27 марта на автосалоне в Нью-Йорке.
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-
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Edmunds: Лучшим из лучших в 2023 году признали Kia
Каждый год эксперты авторитетного американского автомобильного портала Edmunds объединяют усилия, чтобы определить лучшие новинки года. Награды Edmunds Top Rated Awards вручаются в нескольких категориях на основе проведенных испытаний. Каждый победитель был протестирован на испытательном треке и тщательно оценен по опыту реального использования.Читать далее
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