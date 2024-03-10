Женщины выбрали Лучший автомобиль года. Кроссовер Kia обошел Volvo и BMW

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Kia EV9

В 2024 году электрический кроссовер Kia EV9 уже успел собрать целую полку призов. Его признали лучшим кроссовером в Северной Америке и лучшим из лучших по версии американского портала Edmunds. Он стал четвертым среди лучших автомобилей Европы и вошел в ТОП-3 премии Всемирный автомобиль года (WCOTY), итоги которой подведут в конце марта. Но победитель «женской версии» премии WWCOTY уже известен – это

По традиции жюри, состоящее из 75 автомобильных женщин-журналистов из 52 стран мира, выбирало обладателя Гран-при из пяти финалистов, каждый из которых был признан лучшим в своей категории. Aston Martin DB12 получил награду как «Лучший спорткар», Volkswagen Amarok стал «Лучшим полноприводным внедорожником», BMW 5-Series «Лучшим премиальным автомобилем», Volvo EX30 «Лучшим семейным автомобилем», а Kia EV9 «Лучшим кроссовером». Именно он и забрал Гран-при 2024 года. В прошлом году победа досталась тоже кроссоверу Kia. Паркетник Niro назвали стильным, технологичным и относительно недорогим.

Фото: Kia

Мужчинам из WCOTY предстоит выбрать лучшего из трех электрокаров (в алфавитном порядке): китайского седана BYD Seal (на домашнем рынке продается под именем BYD Atto 4), корейского кроссовера Kia EV9 и шведско-китайского кроссовера Volvo EX30. Впервые в истории глобальной премии китайский автопром представлен настолько широко. И впервые в финальном списке нет ни одной модели с двигателем внутреннего сгорания. Обладателя Гран-при и победителей в каждой из пяти номинаций назовут 27 марта на автосалоне в Нью-Йорке.

Упомянутые модели: KIA EV9

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