Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

14 января 2026, 07:39

Какие машины удивили экспертов WWCOTY — неожиданные фавориты и новые тренды

Женское жюри определило фаворитов среди автомобилей 2026 года. В шести категориях победили разные бренды. Впереди финальный этап конкурса. Эксперты оценивали не только дизайн, но и технологии. Итоги обещают быть неожиданными.

В автомобильном мире вновь прогремел конкурс Women's Worldwide Car of the Year - событие, которое уже пятнадцать лет подряд собирает внимание не только автолюбителей, но и производителей по всему миру. В этот раз жюри, полностью состоящее из женщин, определило лучших представителей автомобильной индустрии 2026 года в шести ключевых категориях. Как отмечают организаторы, в этом году на суд экспертов было представлено 55 моделей, каждая из которых уже успела появиться минимум на двух континентах или в сорока странах.

Среди победителей оказались как хорошо знакомые автомобили, так и абсолютные новички рынка. В категории компактных автомобилей лидером стал Nissan Leaf - электрокар, который продолжает удерживать позиции благодаря своей практичности и экологичности. В сегменте небольших кроссоверов эксперты выделили Skoda Elroq, отметив его сбалансированность и современные решения. Mercedes-Benz CLA был признан самой значимой новинкой среди легковых машин, что неудивительно: модель сочетает в себе стиль, инновации и комфорт.

В категории больших кроссоверов жюри отдало предпочтение Hyundai Ioniq 9. Этот автомобиль, по мнению экспертов, стал воплощением новых стандартов в классе благодаря продуманной эргономике и технологичности. Среди внедорожников лучшим признан Toyota 4Runner - модель, которая не теряет популярности благодаря своей надежности и универсальности. А вот в сегменте спортивных автомобилей неожиданно вырвался вперед Lamborghini Temerario, что стало настоящим сюрпризом для многих наблюдателей.

Особое внимание в этом году уделялось не только самим автомобилям, но и компаниям, которые вносят вклад в развитие отрасли. Так, две специальные премии были вручены Renault и Ford - за внедрение передовых технологий и значительный вклад в эволюцию автомобильной индустрии. По словам исполнительного президента WWCOTY Марты Гарсии, при выборе победителей жюри ориентировалось на реальные потребности людей, а также на такие критерии, как электрификация, цифровизация и экологичность.

Стоит отметить, что конкурс Women's Worldwide Car of the Year давно стал площадкой, где формируются новые тренды и задаются стандарты для всей индустрии. В этом году акцент сместился в сторону практичности, безопасности и технологичности, что отражает современные запросы покупателей. Интересно, что среди финалистов оказались как представители массового сегмента, так и премиальные бренды, что говорит о широте взглядов жюри и их умении оценивать автомобили вне зависимости от статуса марки.

Финальный этап конкурса состоится в марте, когда будет объявлен абсолютный победитель - автомобиль, который, по мнению женского жюри, лучше всего отвечает вызовам времени. Остается только гадать, кто получит главный приз, ведь конкуренция в этом году как никогда высока.

Упомянутые модели: Nissan Leaf, Toyota 4 Runner, Lamborghini Temerario, Mercedes CLA (от 2 180 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan, Skoda, Hyundai, Toyota, Lamborghini, Renault, Ford, Mercedes
