Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 11:00

Жестче правила, выше штрафы: как изменился проезд на желтый сигнал в 2026 году

Жестче правила, выше штрафы: как изменился проезд на желтый сигнал в 2026 году

Главные нюансы ПДД 2026 года и как камеры фиксируют проезд на желтый - советы для водителей

Жестче правила, выше штрафы: как изменился проезд на желтый сигнал в 2026 году

В 2026 году ужесточились требования к проезду на желтый сигнал светофора, а камеры стали фиксировать больше нюансов. Новые разъяснения Верховного суда и рост штрафов делают тему актуальной для всех водителей, особенно в крупных городах.

В 2026 году ужесточились требования к проезду на желтый сигнал светофора, а камеры стали фиксировать больше нюансов. Новые разъяснения Верховного суда и рост штрафов делают тему актуальной для всех водителей, особенно в крупных городах.

В 2026 году проезд на желтый сигнал светофора стал одним из самых обсуждаемых вопросов среди российских автомобилистов. Причина - ужесточение правил и установка новых камер, которые теперь анализируют не только сам факт проезда, но и скорость, расстояние до стоп-линии и даже маневры водителя. Это заметно увеличило количество штрафов, особенно в мегаполисах.

Согласно действующему ПДД, желтый сигнал – это не просто предупреждение, а прямой запрет на движение. Исключение делается только для тех случаев, когда остановка невозможна без экстренного торможения, способного создать аварийную ситуацию. Однако на замену водителям приходится принимать решение за доли секунды: пробки, неожиданные маневры других участников движения и неисправность светофоров часто мешают среагировать вовремя.

Особое внимание уделите разнице между освещением и мигающим желтым светом. Если горит постоянный желтый цвет, запрещается, за исключением случаев, когда водитель уже выехал на перекресток на зеленый цвет. Мигающий желтый цвет обычно сигнализирует о нештатном режиме работы светофора, и перекресток тогда считается нерегулируемым: здесь важно соблюдать приоритет и быть особенно внимательным к пешеходам. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, ночной режим мигающего желтого - обычное явление, но именно в это время фиксируется больше всего ошибок и штрафов.

С появлением «умных» камер ситуация менялась по-разному. Новая система фиксирует не только момент проезда, но и измеряет, чтобы водитель мог находиться в безопасности. Если камера считает, что остановка возможна, штраф в размере 1500 рублей по статье 12.12 КоАП практически неизбежен. Повторное нарушение в течение года грозит уже 7500 рублями или даже временным отсутствием прав. По данным ГИБДД, за первые месяцы 2026 года сумма штрафов за проезд в желтом цвете выросла на 20%.

Верховный суд РФ дал четкие разъяснения: желтый - запрещающий сигнал, но с оговорками. Если водитель въехал на перекресток разрешающего сигнала, он сохранит приоритет, даже если свет поменялся на желтый. Однако попытка ускориться, чтобы «проскочить», считается нарушением. Судебная практика показывает: если есть доказательства невозможности остановки - например, видеозапись с регистратора - покататься оспорить штраф есть. В противном случае суды чаще всего становятся на сторону инспекторов.

Реальные истории из разных городов подтверждают: без доказательств спорить с электричеством сложно. В Москве водитель был оштрафован за проезд на желтом при скорости 60 км/ч за 20 метров до стоп-линии - суд поддержал инспекторов. В Петербурге камера зафиксировала нарушение при мигающем желтом ночью, хотя водитель был уверен, что движение разрешено. В Екатеринбурге штраф за выезд по стоп-линию оказался даже выше, чем за запрещающий сигнал. В Казани видеорегистратор помог поддержать, что экстренное торможение было бы опасно, а в Новосибирске водитель отменил штраф, показав, что сигнал сменился уже после въезда на перекресток.

Пешеходы часто становятся причиной спорных ситуаций: неожиданный выход на «зебру» вынуждает водителя выбирать между резким торможением и проездом на желтом. Камеры не всегда фиксируют такие тонкости, и штраф приходит автоматически. В регионах, где светофоры работают медленнее, аварий меньше, но в мегаполисах проблема остается актуальной.

По статистике ГИБДД, нарушения, связанные с сигналами светофора, составляют около 15% всех фиксаций камерами в 2026 году. Рост числа штрафов не только ужесточенными правилами, но и внедрением новых технологий. Для водителей это означает: теперь важно не только соблюдать ПДД, но и иметь доказательства своих прав - видеорегистратор становится незаменимым помощником. Кроме того, стоит помнить, что повторяющиеся нарушения могут привести к серьезным последствиям, нарушениям здоровья человека. В условиях новых правил и технологий внимательность и осторожность на дороге приобретают особое значение.

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