21 октября 2021, 17:25
Жига на пружинах: поедет или нет? (видео)
Блогеры с ютуб-канала «Гараж 54» придумали и реализовали очередной безумный эксперимент. Взяли классические «Жигули» и радикально модернизировали подвеску при помощи мощных пружин.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Гараж 54
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Фото: youtube.com / Гараж 54
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YouTube-канал «Гараж 54» представил новый безумный проект – из двух автомобилей «Жигули» сделали один. Первые ...Читать далее
Пришлось снова смотаться на авторазборку за более мощными и жесткими пружинами. Новые детали встали отлично, и автомобиль отправился на первый тест-драйв. Машина шла очень мягко, но руль приходилось крепко держать обеими руками и ехать очень медленно и аккуратно. Эксперимент признали успешным на 107%.
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22.10.2021, 00:31
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22.10.2021, 00:13
Десятки беспилотных автомобилей Waymo без видимой причины съезжаются на одну улицу
22.10.2021, 00:07
Разбитый суперкар – 1 млн евро, публичное унижение – бесценно (видео)
21.10.2021, 23:20
Блогеры разобрали Toyota Land Cruiser 300 по винтику: стало ясно из чего сделан этот автомобиль (видео)
21.10.2021, 16:56
Snow Cruiser: он должен был покорить Антарктиду. Но почему не смог?
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