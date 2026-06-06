Путешествие — как отдых в отеле: РЖД запустили семейный круиз по железной дороге, с комфортом и развлечениями в пути

6 июня 2026, 20:04
«Жигулевские выходные»: новый железнодорожный круиз РЖД с экскурсиями и комфортом
«Жигулевские выходные»: новый железнодорожный круиз РЖД с экскурсиями и комфортом
РЖД запускает необычный туристический маршрут «Жигулевские выходные» - семейный круиз на поезде с насыщенной программой, удобствами и гастрономическими открытиями. Такой формат позволяет совместить отдых и путешествие без лишних хлопот, что особенно актуально для семей с детьми и тех, кто ценит комфорт.
Железнодорожные путешествия по России выходят на новый экскурсионный уровень: РЖД представили маршрут «Жигулёвские выходные», который сочетает в себе семейный круиз, насыщенную программу и современные удобства. Такой формат позволяет быстро сменить обстановку, не тратя время на организацию отдыха — поезд стартует с Казанского вокзала Москвы и за три дня проходит через Сызрань, Тольятти и Самару.
В составе поезда — купейные и СВ-вагоны, плацкарт, вагоны-рестораны, кондиционеры, биотуалеты и розетки. Для маломобильных пассажиров предусмотрено специальное купе. Утром гостей ждёт завтрак, а днём — экскурсии и развлечения. Такой подход создаёт комфорт для семей с детьми и пассажиров любого возраста.
Экскурсионная программа насыщена: в Сызрани туристы посещают единственный кремль Самарской области, построенный при Петре I, и гуляют по набережной. В Тольятти — подъём на Молодецкий курган с видом на Волгу, экскурсия на автозавод и прогулка по набережной. Самара встречает гостей бункером Сталина, ракетой-носителем «Союз» и смотровой площадкой в посёлке Управленческий. В некоторых турах добавлены гастрономические изюминки: обед с сызранским помидором, тирамису, дегустация крафтового сидра, а для взрослых — сыроварня «Viva Speranza» с восьмилетней выдержкой сыра и бар в особняке бывшего посольства Чехословакии.
В сезоне текущего маршрута программу можно скорректировать по желанию: например, добавлено путешествие в село Ширяево на катере на подводных крыльях «Валдай». Для детей до 10 лет действуют скидки. Билеты доступны на сайте РЖД, в кассах и у кондукторов. Эксперты отмечают, что спрос на железнодорожные круизы за последние годы вырос на треть. Такой формат позволяет не терять времени в пути: пассажиры отдыхают ночью, а днём исследуют новый город.
Поезд — единственный транспорт, где отпуск начинается сразу после посадки. Маршрут «Жигулёвские выходные» рассчитан на короткие поездки без отрыва от работы. Поезда курсируют с весны до осени, что удобно для планирования семейного отдыха. Такой подход позволяет россиянам открывать новые города, не выходя из зоны комфорта, и рассматривать железнодорожные путешествия как альтернативу классическим круизам и автобусным турам.
Интересно, что РЖД продолжает развивать сервис: недавно на маршруте Москва — Санкт-Петербург появился вагон с одноместными купе, что соответствует современным стандартам комфорта. В целом проекты, ориентированные на сочетание отдыха и мобильности, становятся всё более востребованными. Сохраняется и растущий интерес к компактным формам отдыха, например к минималистичным домам, как в японском минимализме в автономных домах , - обе тенденции отражают стремление к комфорту и новым впечатлениям без избытка хлопот.
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