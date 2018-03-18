18 марта 2018, 12:09
Жилеты стали обязательными
Сегодня, 18 марта, вступило в силу новое положение ПДД, которое предписывает водителям надевать световозвращающие жилеты, если остановившись на загородной трассе, они собираются выйти из автомобиля в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
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В Европе такие жилеты уже давно стали обязательным «аксессуаром». За нарушение данного требования в разных странах Евросоюза предусмотрен штраф от 50 до 600 евро. В России полицейские будут ограничиваться устным предупреждением. Сумма штрафа пока не определена. По предварительной информации, размер наказания в будущем составит 1 000 рублей.
Одновременно, в ГИБДД хотят ввести в школах специальный предмет по безопасности дорожного движения. На уроках детям предлагают рассказывать не только базовые правила, но и объяснять, как вести себя на дороге за рулем велосипеда или скутера. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков выступил с инициативой вшивать в школьную и спортивную форму специальные светоотражающие элементы. Для этого требуется разработать новые ГОСТы для школьной, детской, спортивной и туристической одежды. А пока нормативы разрабатываются, руководитель проекта «Безопасная столица» Инна Святенко предлагает выдавать ученикам в школах светоотражающие значки и браслеты.
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18.03.2018, 09:33
«Внесите данные». Электронные ПТС расскажут о водителе
17.03.2018, 21:20
Вы знаете, как отличить легковые сорта масел от грузовых?
17.03.2018, 08:04
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Люк на крышу это интересно.
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