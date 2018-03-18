18 марта 2018, 12:09

Жилеты стали обязательными

Сегодня, 18 марта, вступило в силу новое положение ПДД, которое предписывает водителям надевать световозвращающие жилеты, если остановившись на загородной трассе, они собираются выйти из автомобиля в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
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Жилеты стали обязательными
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Пока закон требует надевать жилет лишь при остановках загородом, но в ГИБДД надеются, что водители не будут пренебрегать жилетами и на городских улицах. Ведь и в пределах городской черты есть темные закоулки и промзоны, где жилет не будет лишним. В 2017 зафиксировано 400 наездов на водителей, вышедших из автомобиля на проезжую часть. Большинства из них можно было бы избежать, если бы водители надевали световозвращающие жилеты. 

В Европе такие жилеты уже давно стали обязательным «аксессуаром». За нарушение данного требования в разных странах Евросоюза предусмотрен штраф от 50 до 600 евро. В России полицейские будут ограничиваться устным предупреждением. Сумма штрафа пока не определена. По предварительной информации, размер наказания в будущем составит 1 000 рублей.

Одновременно, в ГИБДД хотят ввести в школах специальный предмет по безопасности дорожного движения. На уроках детям предлагают рассказывать не только базовые правила, но и объяснять, как вести себя на дороге за рулем велосипеда или скутера. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков выступил с инициативой вшивать в школьную и спортивную форму специальные светоотражающие элементы. Для этого требуется разработать новые ГОСТы для школьной, детской, спортивной и туристической одежды. А пока нормативы разрабатываются, руководитель проекта «Безопасная столица» Инна Святенко предлагает выдавать ученикам в школах светоотражающие значки и браслеты.
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Люк в крышу на лето
Люк на крышу это интересно.
sergeyleyrnov
Кто ставил хром на машину?
Хром пакет можно установить практически на все элементы машины. Производят хромированные накладки на решетку, хром накладки на ручки дверей, накладки поворотников.
sergeyleyrnov
Резинки дворников
Посмотрите на ютубе.
sergeyleyrnov
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Жилеты стали обязательными
{{material_122074}}Пока закон требует надевать жилет лишь при остановках загородом, но в ГИБДД надеются, что водители не будут пренебрегать жилетами и на городских улицах. Ведь и в пределах городской черты есть темные закоулки и промзоны, где жилет не будет лишним. В 2017 зафиксировано 400 наездов на водителей, вышедших из автомобиля на проезжую часть. Большинства из них можно было бы избежать, если бы водители надевали световозвращающие жилеты. В Европе такие жилеты уже давно стали обязательным «аксессуаром». За нарушение данного требования в разных странах Евросоюза предусмотрен штраф от 50 до 600 евро. В России полицейские будут ограничиваться устным предупреждением. Сумма штрафа пока не определена. По предварительной информации, размер наказания в будущем составит 1 000 рублей.Одновременно, в ГИБДД хотят ввести в школах специальный предмет по безопасности дорожного движения. На уроках детям предлагают рассказывать не только базовые правила, но и объяснять, как вести себя на дороге за рулем велосипеда или скутера. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков выступил с инициативой вшивать в школьную и спортивную форму специальные светоотражающие элементы. Для этого требуется разработать новые ГОСТы для школьной, детской, спортивной и туристической одежды. А пока нормативы разрабатываются, руководитель проекта «Безопасная столица» Инна Святенко предлагает выдавать ученикам в школах светоотражающие значки и браслеты.
2018-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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