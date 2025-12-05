Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 16:43

Уникальный модуль для пикапа от ИРИС-НН – новый уровень свободы и удобства – что внутри?

Жилой модуль для пикапа от ИРИС-НН: комфорт и автономия для путешествий

Компания ИРИС-НН представила универсальный жилой модуль для пикапов. Он создан для любителей экспедиций и активного отдыха. Внутри – продуманная инженерия и современный дизайн. Модуль легко адаптируется под разные задачи. Узнайте, чем он выделяется среди конкурентов.

Российская компания «ИРИС-НН» создала универсальный жилой модуль, который превращает любой пикап в комфортабельный дом на колёсах. Конструкция на прочном каркасе легко устанавливается и сохраняет внедорожные качества автомобиля.

Модуль обеспечивает полную автономность за счёт собственных систем жизнеобеспечения, включая водоснабжение, кухню, санузел и отопление. Внутреннее пространство продумано для комфортного размещения и отдыха.

Санузел оснащен откидной раковиной, полотенцесушителем и контурной панелью. Встроенный туалет Thetford делает модуль полностью автономным. Управление всеми изменениями осуществляется через интеллектуальную панель с цветным ЖК-экраном, где можно контролировать освещение, водоснабжение и другие параметры.

В столовой с комфортом размещаются три человека. Под подиумом скрыто инженерное оборудование: аккумулятор, инвертор, насос высокого давления, зарядный блок и бак для воды. Все коммуникации проходят в утепленном помещении, что защищает их от замерзания и повреждений.

Для дополнительных удобств предусмотрены люки Fiamma, окно Fermodometic, розетка на 220 В и USB-разъемы, а также точечная подсветка в ключевых местах. Спальное место рассчитано на двоих взрослых: кровать размером 180×200 см с мебельными ламелями и анатомическим матрасом. Обивку можно подобрать индивидуально.

Модуль от ИРИС-НН отличается современной разработкой, качеством сборки и полной автономностью. Он подходит для длительных экспедиций, путешествий по бездорожью и отдыха на природе. Благодаря универсальной конструкции модуль можно адаптировать под любой тип пикапа и требования владельца.

