Четыре спальных места, изолированный санузел и автономность: что предлагает серия Travel для любителей внедорожных приключений

Жилой модуль ORMO Travel: новый уровень комфорта для путешествий на пикапе

ORMO Travel - это серия жилых модулей, созданных для максимального комфорта в путешествиях. Полноподъемная крыша, отдельный санузел, автономные системы и совместимость с популярными пикапами делают этот кемпер интересным решением для тех, кто ценит свободу и удобство на колесах. Узнайте, какие возможности открывает новый формат автодомов на базе внедорожников.

ORMO Travel - это серия жилых модулей, созданных для максимального комфорта в путешествиях. Полноподъемная крыша, отдельный санузел, автономные системы и совместимость с популярными пикапами делают этот кемпер интересным решением для тех, кто ценит свободу и удобство на колесах. Узнайте, какие возможности открывает новый формат автодомов на базе внедорожников.

Серия жилых модулей ORMO Travel - это попытка переосмыслить привычный формат автодома, сделав его максимально удобным и функциональным для российских реалий. В основе концепции - компактность, автономность и возможность установки на популярные модели пикапов, что особенно актуально для любителей путешествий по бездорожью.

Главная особенность ORMO Travel - полноподъемная крыша. Она не только увеличивает внутреннее пространство, но и добавляет объем в альковной части, позволяя спать головой к кабине без необходимости разворачивать матрасы или переставлять вещи. Это решение заметно повышает уровень комфорта, особенно в длительных поездках.

Фото: ormo.su

Внутри модуля предусмотрено все необходимое для жизни: отдельный санузел с душем, кухня с мойкой и смесителем, уютная столовая зона, а также четыре полноценных спальных места. Для хранения вещей выделено 350 литров объема, что позволяет взять с собой все необходимое для автономного отдыха.

Стандартное оснащение включает внешнее освещение, наружные ящики с замками, прочное покрытие Raptor, аккумулятор AGM на 100 Ач, солнечную панель мощностью 150 Вт, систему восстановления заряда от генератора, воздушный отопитель на 2 кВт, приточно-вытяжную вентиляцию, бак для воды на 90 литров и другие элементы, обеспечивающие автономность и комфорт.

Фото: ormo.su

Для тех, кто хочет расширить возможности своего кемпера, доступны опции: дополнительный наружный ящик, индивидуальная окраска, маркиза ORMO, внешний душ, дополнительный свет, экспедиционные канистры, крепления для велосипедов и тяжелого снаряжения, встроенная газовая плита, холодильник, портативный биотуалет, литий-железо-фосфатный аккумулятор, дополнительная солнечная панель, инвертор 12-220 В, зимний пакет и многое другое.

Габариты модуля позволяют устанавливать его на большинство популярных пикапов: ширина 180 см, высота 145 см, длина 355 см, длина алькова 150 см. Вес базовой комплектации - 550 кг, что не создает избыточной нагрузки на шасси автомобиля.

Совместимость заявлена с такими моделями, как Changan Hunter, Chevrolet Colorado, Ford Ranger, Toyota Hilux и другими. Это открывает широкие возможности для выбора базы под свои задачи и предпочтения.

ORMO Travel - это не просто альтернатива классическим автодомам, а самостоятельное решение для тех, кто ценит мобильность, независимость и готов отправиться в путь туда, где заканчивается асфальт.

Узнайте также о том, как владелец превратил старый армейский Humvee в автономный кемпер и путешествует в нем даже зимой.