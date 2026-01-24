Четыре спальных места, изолированный санузел и автономность: что предлагает серия Travel для любителей внедорожных приключений

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 января 2026, 05:35

Жилой модуль ORMO Travel: новый уровень комфорта для путешествий на пикапе

Жилой модуль ORMO Travel: новый уровень комфорта для путешествий на пикапе

Четыре спальных места, изолированный санузел и автономность: что предлагает серия Travel для любителей внедорожных приключений

Жилой модуль ORMO Travel: новый уровень комфорта для путешествий на пикапе

ORMO Travel - это серия жилых модулей, созданных для максимального комфорта в путешествиях. Полноподъемная крыша, отдельный санузел, автономные системы и совместимость с популярными пикапами делают этот кемпер интересным решением для тех, кто ценит свободу и удобство на колесах. Узнайте, какие возможности открывает новый формат автодомов на базе внедорожников.

ORMO Travel - это серия жилых модулей, созданных для максимального комфорта в путешествиях. Полноподъемная крыша, отдельный санузел, автономные системы и совместимость с популярными пикапами делают этот кемпер интересным решением для тех, кто ценит свободу и удобство на колесах. Узнайте, какие возможности открывает новый формат автодомов на базе внедорожников.

Серия жилых модулей ORMO Travel - это попытка переосмыслить привычный формат автодома, сделав его максимально удобным и функциональным для российских реалий. В основе концепции - компактность, автономность и возможность установки на популярные модели пикапов, что особенно актуально для любителей путешествий по бездорожью.

Главная особенность ORMO Travel - полноподъемная крыша. Она не только увеличивает внутреннее пространство, но и добавляет объем в альковной части, позволяя спать головой к кабине без необходимости разворачивать матрасы или переставлять вещи. Это решение заметно повышает уровень комфорта, особенно в длительных поездках.

Фото: ormo.su

Внутри модуля предусмотрено все необходимое для жизни: отдельный санузел с душем, кухня с мойкой и смесителем, уютная столовая зона, а также четыре полноценных спальных места. Для хранения вещей выделено 350 литров объема, что позволяет взять с собой все необходимое для автономного отдыха.

Стандартное оснащение включает внешнее освещение, наружные ящики с замками, прочное покрытие Raptor, аккумулятор AGM на 100 Ач, солнечную панель мощностью 150 Вт, систему восстановления заряда от генератора, воздушный отопитель на 2 кВт, приточно-вытяжную вентиляцию, бак для воды на 90 литров и другие элементы, обеспечивающие автономность и комфорт.

Фото: ormo.su

Для тех, кто хочет расширить возможности своего кемпера, доступны опции: дополнительный наружный ящик, индивидуальная окраска, маркиза ORMO, внешний душ, дополнительный свет, экспедиционные канистры, крепления для велосипедов и тяжелого снаряжения, встроенная газовая плита, холодильник, портативный биотуалет, литий-железо-фосфатный аккумулятор, дополнительная солнечная панель, инвертор 12-220 В, зимний пакет и многое другое.

Габариты модуля позволяют устанавливать его на большинство популярных пикапов: ширина 180 см, высота 145 см, длина 355 см, длина алькова 150 см. Вес базовой комплектации - 550 кг, что не создает избыточной нагрузки на шасси автомобиля.

Совместимость заявлена с такими моделями, как Changan Hunter, Chevrolet Colorado, Ford Ranger, Toyota Hilux и другими. Это открывает широкие возможности для выбора базы под свои задачи и предпочтения.

ORMO Travel - это не просто альтернатива классическим автодомам, а самостоятельное решение для тех, кто ценит мобильность, независимость и готов отправиться в путь туда, где заканчивается асфальт.

Узнайте также о том, как владелец превратил старый армейский Humvee в автономный кемпер и путешествует в нем даже зимой.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Воронеж Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться