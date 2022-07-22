Жирная Фрейя прославилась тем, что топит лодки по всей Европе

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Лето – идеальное время года для морских прогулок, в европейских гаванях полным-полно разнообразных яхт, катеров и лодок. Недавно здесь объявилась незваная любительница лодок. Моржиха Фрейя приплыла из-за Северного полярного круга сначала в Данию. Затем посетила Германию, Шотландию и Нидерланды, оставляя за собой шлейф разрушений. Периодически она дерется с лебедями и мешает людям.

Авантюристка Фрейя прославилась не только своей страстью к путешествиям. Она забирается в лодки, чтобы понежиться на солнышке. Частенько небольшие суденышки не выдерживают ее внушительной массы и идут ко дну. Фрейя весит без малого 700 килограммов, но не оставляет попыток забраться на гидроцикл или в надувную лодку.

Фрейя неизменно привлекает внимание туристов и местных жителей, не хуже любой голливудской звезды. Но ученые уверены, что столь пристальное внимание причиняет ей вред. Это стресс для животного, которое не привыкло к толпе, пишет издание Science Norway. Специалисты построили для Фрейи специальный плавучий док. Когда животное к нему привыкнет, его перевезут обратно, за Полярный круг. Беда в том, что Фрейя не спешит осваиваться в доке, пока вокруг есть столько красивых лоток и катеров.

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