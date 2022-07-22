Жирная Фрейя прославилась тем, что топит лодки по всей Европе
Фото: скриншот youtube.com / NBC News
Авантюристка Фрейя прославилась не только своей страстью к путешествиям. Она забирается в лодки, чтобы понежиться на солнышке. Частенько небольшие суденышки не выдерживают ее внушительной массы и идут ко дну. Фрейя весит без малого 700 килограммов, но не оставляет попыток забраться на гидроцикл или в надувную лодку.
Фрейя неизменно привлекает внимание туристов и местных жителей, не хуже любой голливудской звезды. Но ученые уверены, что столь пристальное внимание причиняет ей вред. Это стресс для животного, которое не привыкло к толпе, пишет издание Science Norway. Специалисты построили для Фрейи специальный плавучий док. Когда животное к нему привыкнет, его перевезут обратно, за Полярный круг. Беда в том, что Фрейя не спешит осваиваться в доке, пока вокруг есть столько красивых лоток и катеров.
-
22.07.2022, 10:03
Маленькие брат с сестрой угнали от скуки автомобиль родителей и проехали 200 километров
Родители ушли на работу, а 12-летний мальчик остался дома с младшей сестрой. Детям стало скучно, и они решили покататься на отцовском кроссовере. Тайком взяли ключи и поехали куда глаза глядят.Читать далее
-
22.07.2022, 09:02
Инженер придумал робота, который наказывает водителя с телефоном в руках (видео)
В России дорожные камеры научились распознавать не только непристегнутые ремни безопасности, но и смартфоны в руках водителей. Первые нарушители уже получили по почте штрафы на 1 500 рублей. Похожая практика существует и в других странах мира.Читать далее
-
21.07.2022, 09:59
Посмотрите на спорткар Mazda с уморительно маленьким рулем (он еще и белый)
Тиктокер Тайлер Аткин установил на свою Mazda Miata/MX-5 руль от Nintendo диаметром всего 8 дюймов или порядка 20 сантиметров. Когда ролик набрал несколько миллионов просмотров, Тайлер решил продолжить тюнинг и добавил еще больше периферийных устройств Nintendo Wii.Читать далее
-
19.07.2022, 15:36
Одна ночь, один город и 60 внедорожников, которые «обезвредили» экологи-экстремисты
«Шиногасители» – новое радикальное экологическое движение против внедорожников, которое вербует последователей по всему миру. Идея зародилась в Великобритании, но быстро перекинулась через океан.Читать далее
-
19.07.2022, 07:48
Смертельная авария на МКАД с участием 7 машин попала на видео
Ранним утром во вторник, 19 июля, на внутренней стороне МКАД произошло массовое ДТП. В участников незначительной аварии врезались еще сразу четыре автомобиля, один из которых загорелся.Читать далее
-
18.07.2022, 17:34
Пьяная москвичка покусала сотрудника ГИБДД
Нетрезвая автоледи в Москве была очень недовольна тем, что ее иномарку собираются эвакуировать. Сначала она крыла матом сотрудников полиции, затем перешла к более решительным действиям.Читать далее
-
22.07.2022, 10:03
Маленькие брат с сестрой угнали от скуки автомобиль родителей и проехали 200 километров
Родители ушли на работу, а 12-летний мальчик остался дома с младшей сестрой. Детям стало скучно, и они решили покататься на отцовском кроссовере. Тайком взяли ключи и поехали куда глаза глядят.Читать далее
-
22.07.2022, 09:02
Инженер придумал робота, который наказывает водителя с телефоном в руках (видео)
В России дорожные камеры научились распознавать не только непристегнутые ремни безопасности, но и смартфоны в руках водителей. Первые нарушители уже получили по почте штрафы на 1 500 рублей. Похожая практика существует и в других странах мира.Читать далее
-
21.07.2022, 09:59
Посмотрите на спорткар Mazda с уморительно маленьким рулем (он еще и белый)
Тиктокер Тайлер Аткин установил на свою Mazda Miata/MX-5 руль от Nintendo диаметром всего 8 дюймов или порядка 20 сантиметров. Когда ролик набрал несколько миллионов просмотров, Тайлер решил продолжить тюнинг и добавил еще больше периферийных устройств Nintendo Wii.Читать далее
-
19.07.2022, 15:36
Одна ночь, один город и 60 внедорожников, которые «обезвредили» экологи-экстремисты
«Шиногасители» – новое радикальное экологическое движение против внедорожников, которое вербует последователей по всему миру. Идея зародилась в Великобритании, но быстро перекинулась через океан.Читать далее
-
19.07.2022, 07:48
Смертельная авария на МКАД с участием 7 машин попала на видео
Ранним утром во вторник, 19 июля, на внутренней стороне МКАД произошло массовое ДТП. В участников незначительной аварии врезались еще сразу четыре автомобиля, один из которых загорелся.Читать далее
-
18.07.2022, 17:34
Пьяная москвичка покусала сотрудника ГИБДД
Нетрезвая автоледи в Москве была очень недовольна тем, что ее иномарку собираются эвакуировать. Сначала она крыла матом сотрудников полиции, затем перешла к более решительным действиям.Читать далее
- 44 490 000 РMercedes G-класс AMG 2022 в Москве
- 9 270 000 РMercedes S-класс 2017 в Москве
- 5 710 000 РLand Rover Discovery 2018 в Москве
- 5 437 000 РLexus LX 2016 в Москве
- 2 347 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 1 687 000 РFord Kuga 2016 в Москве
- 3 695 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 10 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2014 в Москве
- 808 000 РHyundai Solaris 2014 в Москве
- 730 000 РToyota Aristo 1995 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий