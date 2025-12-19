Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

19 декабря 2025, 19:50

Яркий BMW M3 с необычным сочетанием цветов ищет нового владельца — почему владелец решил расстаться с машиной так быстро

В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.

В штатах появился необычный лот для ценителей автомобилей — на продажу был выставлен BMW M3, который практически не успел потерять новизну. Владелец приобрел этот автомобиль совсем недавно, заплатив за него почти 80 тысяч долларов, и за короткое время проехал всего 9 000 км. Теперь машина ищет нового хозяина, а вокруг нее уже разгораются споры среди автолюбителей.

Главная особенность этого BMW M3 - яркая и смелая внешность. Кузов окрашен в насыщенный желтый цвет Sao Paulo Yellow, а салон выполнен в оттенке Yas Marina Blue. Такое сочетание цветов вызвало неоднозначную реакцию: одни считают его слишком вызывающим, другие - стильным и официальным. В любом случае автомобиль не останется незамеченным на дороге.

По информации autoevolution, автомобиль находится в отличном состоянии, ведь пробег у него минимальный. Владелец не стал долго наслаждаться покупкой и решил расстаться с машиной, возможно, в поисках новых впечатлений или по другим причинам, которые не раскрываются. 

BMW M3 традиционно считается одним из самых интересных автомобилей в своем классе благодаря сочетанию скорости, управляемости и комфорта. Эта конкретная версия включает не только цветочную гамму, но и богатую комплектацию. Автомобиль оснащен всеми опциями для комфортной и динамичной езды.

Появление такого лота на рынке подержанных автомобилей привлекло внимание не только поклонников марки, но и тех, кто ищет что-то действительно необычное. Не каждый день можно встретить почти новый BMW M3 с таким ярким характером и низким пробегом. Остается только догадаться, почему владелец решил так быстро расстаться с машиной, но для будущего покупателя это шанс приобрести новый спорткар по привлекательной цене.

Упомянутые модели: BMW M3 (от 3 950 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
