Яркий BMW M3 с необычным сочетанием цветов ищет нового владельца — почему владелец решил расстаться с машиной так быстро

19 декабря 2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.
В штатах появился необычный лот для ценителей автомобилей — на продажу был выставлен BMW M3, который практически не успел потерять новизну. Владелец приобрел этот автомобиль совсем недавно, заплатив за него почти 80 тысяч долларов, и за короткое время проехал всего 9 000 км. Теперь машина ищет нового хозяина, а вокруг нее уже разгораются споры среди автолюбителей.
Главная особенность этого BMW M3 - яркая и смелая внешность. Кузов окрашен в насыщенный желтый цвет Sao Paulo Yellow, а салон выполнен в оттенке Yas Marina Blue. Такое сочетание цветов вызвало неоднозначную реакцию: одни считают его слишком вызывающим, другие - стильным и официальным. В любом случае автомобиль не останется незамеченным на дороге.
По информации autoevolution, автомобиль находится в отличном состоянии, ведь пробег у него минимальный. Владелец не стал долго наслаждаться покупкой и решил расстаться с машиной, возможно, в поисках новых впечатлений или по другим причинам, которые не раскрываются.
BMW M3 традиционно считается одним из самых интересных автомобилей в своем классе благодаря сочетанию скорости, управляемости и комфорта. Эта конкретная версия включает не только цветочную гамму, но и богатую комплектацию. Автомобиль оснащен всеми опциями для комфортной и динамичной езды.
Появление такого лота на рынке подержанных автомобилей привлекло внимание не только поклонников марки, но и тех, кто ищет что-то действительно необычное. Не каждый день можно встретить почти новый BMW M3 с таким ярким характером и низким пробегом. Остается только догадаться, почему владелец решил так быстро расстаться с машиной, но для будущего покупателя это шанс приобрести новый спорткар по привлекательной цене.
Похожие материалы БМВ
-
18.12.2025, 06:47
Стоит ли выбрать новый BMW M3 вместо предыдущей версии - взгляд на перемены
BMW M3 готовится к переходу в новую эпоху. Дизайн станет еще смелее и необычнее. Поклонников ждет множество сюрпризов. Каким будет следующий M3 - интрига сохраняется. Не пропустите подробности о будущем культовой модели.Читать далее
-
18.11.2025, 08:27
BMW готовит электрические M3 и iX3 M: тесты новых спорткаров в Испании
BMW готовит революцию в линейке M: впервые на тестах замечены полностью электрические M3 и iX3 M. Официальный дебют ожидается в 2027 году. Новинки обещают задать новые стандарты для спортивных электромобилей. Подробности о будущих флагманах держатся в секрете. Узнайте, что известно на данный момент.Читать далее
-
16.11.2025, 06:03
Визуализация BMW M3 CS 2028: как может выглядеть новый немецкий спортседан
Дизайнер представил, каким может стать BMW M3 CS 2028 года. Визуализация отличается смелыми формами и необычными деталями. Реальный автомобиль, вероятно, будет сдержаннее. Узнайте, чем концепт удивил поклонников марки.Читать далее
-
03.11.2025, 07:22
Американский тюнер превратил классическое купе BMW M3 E46 в современный шедевр
Культовое купе BMW M3 E46 вновь оказалось в центре внимания. Американский тюнер вдохнул в автомобиль новую жизнь. Как изменился внешний вид и характер легенды? Узнайте, почему этот проект вызвал бурю эмоций у поклонников марки.Читать далее
-
17.10.2025, 08:26
BMW M3 и Audi RS 5 Coupe попытались обогнать Suzuki Hayabusa на дрэг-стрипе в Лас-Вегасе
На дрэг-стрипе в Лас-Вегасе встретились BMW M3, Audi RS 5 Coupe и Suzuki Hayabusa. Соперники явно не ожидали такого поворота событий. Кто оказался быстрее, а кто был застигнут врасплох? Не пропустите детали необычной гонки. Финал удивит даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
02.10.2025, 06:28
Прототип BMW M3 Neue Klasse с ДВС замечен на тестах с четырьмя выхлопами
BMW снова удивляет: на тестах замечен загадочный M3 с четырьмя трубами. Внешность намекает на перемены, но детали держат в секрете. Ожидание только подогревает интерес к будущей новинке.Читать далее
-
02.10.2025, 05:15
Эксперт разобрал отличия BMW из Китая и Германии для российских покупателей
В России не утихают споры о поставках BMW из Китая. Эксперт сравнил их с немецкими версиями. Результаты оказались неожиданными. Подробности вызывают много вопросов. Читайте, чтобы узнать больше.Читать далее
-
24.09.2025, 07:16
G-Power создал 700-сильный универсал BMW M3 Touring для экстремальных поездок
В этом материале речь пойдет о необычном универсале от BMW. Вас ждет знакомство с мощной новинкой. Подробности о доработках и особенностях автомобиля внутри.Читать далее
-
28.08.2025, 08:16
Электрический BMW M3 2027 года: первые фото прототипа с огромными воздухозаборниками
BMW тестирует на Нюрбургринге электрический M3 нового поколения. Прототип с индексом ZA0 получил массивные прямоугольные воздухозаборники и обещает стать самой мощной версией в истории модели. Подробности о дизайне, технических особенностях и перспективах серийного выпуска — в нашем материале.Читать далее
-
13.06.2025, 06:45
5 самых быстрых серийных универсалов в истории
Универсалы традиционно ассоциируются с практичностью, вместительностью и семейным комфортом. Однако за последние два десятилетия этот сегмент претерпел революцию – на рынок вышли модели, способные конкурировать по динамике даже с легендарными спорткарами. Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
18.12.2025, 06:47
Стоит ли выбрать новый BMW M3 вместо предыдущей версии - взгляд на перемены
BMW M3 готовится к переходу в новую эпоху. Дизайн станет еще смелее и необычнее. Поклонников ждет множество сюрпризов. Каким будет следующий M3 - интрига сохраняется. Не пропустите подробности о будущем культовой модели.Читать далее
-
18.11.2025, 08:27
BMW готовит электрические M3 и iX3 M: тесты новых спорткаров в Испании
BMW готовит революцию в линейке M: впервые на тестах замечены полностью электрические M3 и iX3 M. Официальный дебют ожидается в 2027 году. Новинки обещают задать новые стандарты для спортивных электромобилей. Подробности о будущих флагманах держатся в секрете. Узнайте, что известно на данный момент.Читать далее
-
16.11.2025, 06:03
Визуализация BMW M3 CS 2028: как может выглядеть новый немецкий спортседан
Дизайнер представил, каким может стать BMW M3 CS 2028 года. Визуализация отличается смелыми формами и необычными деталями. Реальный автомобиль, вероятно, будет сдержаннее. Узнайте, чем концепт удивил поклонников марки.Читать далее
-
03.11.2025, 07:22
Американский тюнер превратил классическое купе BMW M3 E46 в современный шедевр
Культовое купе BMW M3 E46 вновь оказалось в центре внимания. Американский тюнер вдохнул в автомобиль новую жизнь. Как изменился внешний вид и характер легенды? Узнайте, почему этот проект вызвал бурю эмоций у поклонников марки.Читать далее
-
17.10.2025, 08:26
BMW M3 и Audi RS 5 Coupe попытались обогнать Suzuki Hayabusa на дрэг-стрипе в Лас-Вегасе
На дрэг-стрипе в Лас-Вегасе встретились BMW M3, Audi RS 5 Coupe и Suzuki Hayabusa. Соперники явно не ожидали такого поворота событий. Кто оказался быстрее, а кто был застигнут врасплох? Не пропустите детали необычной гонки. Финал удивит даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
02.10.2025, 06:28
Прототип BMW M3 Neue Klasse с ДВС замечен на тестах с четырьмя выхлопами
BMW снова удивляет: на тестах замечен загадочный M3 с четырьмя трубами. Внешность намекает на перемены, но детали держат в секрете. Ожидание только подогревает интерес к будущей новинке.Читать далее
-
02.10.2025, 05:15
Эксперт разобрал отличия BMW из Китая и Германии для российских покупателей
В России не утихают споры о поставках BMW из Китая. Эксперт сравнил их с немецкими версиями. Результаты оказались неожиданными. Подробности вызывают много вопросов. Читайте, чтобы узнать больше.Читать далее
-
24.09.2025, 07:16
G-Power создал 700-сильный универсал BMW M3 Touring для экстремальных поездок
В этом материале речь пойдет о необычном универсале от BMW. Вас ждет знакомство с мощной новинкой. Подробности о доработках и особенностях автомобиля внутри.Читать далее
-
28.08.2025, 08:16
Электрический BMW M3 2027 года: первые фото прототипа с огромными воздухозаборниками
BMW тестирует на Нюрбургринге электрический M3 нового поколения. Прототип с индексом ZA0 получил массивные прямоугольные воздухозаборники и обещает стать самой мощной версией в истории модели. Подробности о дизайне, технических особенностях и перспективах серийного выпуска — в нашем материале.Читать далее
-
13.06.2025, 06:45
5 самых быстрых серийных универсалов в истории
Универсалы традиционно ассоциируются с практичностью, вместительностью и семейным комфортом. Однако за последние два десятилетия этот сегмент претерпел революцию – на рынок вышли модели, способные конкурировать по динамике даже с легендарными спорткарами. Читать далее
- 13 890 000 РBMW M3 2024 в Москве
- 12 580 000 РBMW M3 2022 в Москве
- 10 800 000 РBMW M3 2022 в Москве
- 11 499 000 РBMW M3 2022 в Москве
- 8 446 000 РBMW M3 2021 в Москве
- 14 890 000 РBMW M3 2024 в Москве
- 12 990 000 РBMW M3 2009 в Москве
- 3 750 000 РBMW M3 2008 в Москве
- 3 999 000 РBMW M3 2008 в Москве
- 14 390 000 РBMW M3 2024 в Москве