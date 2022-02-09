9 февраля 2022, 13:54
Житель Красноярска отсудил 400 тысяч рублей за навязанные при покупке машины допы
Покупатель вездехода обнаружил, что заплатил лишние 250 тысяч рублей за навязанные услуги по юридическому сопровождению и помощи на дорогах. Добровольно возвращать деньги компания отказалась, и мужчина пожаловался в Роспотребнадзор.
Дарья Климова Фото: pinterest.ru
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Региональное управление Роспотребнадзора направило в суд иск о взыскании суммы, уплаченной за навязанные услуги. Суд встал на сторону ведомства и постановил вернуть потребителю 251 400 рублей, а также компенсировать моральный вред в сумме 10 000 рублей и уплатить 130 700 рублей штрафа. Всего набралось почти на 400 тысяч рублей.
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