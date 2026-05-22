Попытка приобрести уникальные госномера обернулась уголовным делом и возвратом денег

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

22 мая 2026, 18:46

Житель Крыма стал жертвой мошенничества при покупке «красивых» номеров

Житель Крыма стал жертвой мошенничества при покупке «красивых» номеров

Попытка приобрести уникальные госномера обернулась уголовным делом и возвратом денег

Житель Крыма стал жертвой мошенничества при покупке «красивых» номеров

Водитель из Ростова-на-Дону столкнулся с обманом при покупке номеров. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и возместил ущерб. Следствие продолжается.

Водитель из Ростова-на-Дону столкнулся с обманом при покупке номеров. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и возместил ущерб. Следствие продолжается.

В Республике Крым раскрыто мошенничество, связанное с продажей так называемых «красивых» государственных номеров. Как сообщает Avtospravochnaya.com, 32-летний житель региона оказался фигурантом уголовного дела после того, как обманул покупателя из Ростова-на-Дону.

Потерпевший, 42-летний водитель, нашел в одной из соцсетей заманчивое объявление о продаже уникальных автомобильных номеров по привлекательной цене. Заинтересовавшись предложением, он связался с продавцом и договорился о покупке. После перевода 50 000 рублей на указанные реквизиты связь с продавцом внезапно оборвалась - номер телефона оказался недоступен.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого. В ходе разбирательства мужчина признал свою вину и объяснил, что пошел на преступление из-за сложной финансовой ситуации. Впоследствии он полностью компенсировал потерпевшему причиненный ущерб.

В настоящее время расследование продолжается. Уголовное дело возбуждено по статье 159 части 2 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стоит отметить, что вопрос легализации продажи «красивых» номеров обсуждается на законодательном уровне. Еще осенью прошлого года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, предполагающий продажу таких номеров через портал Госуслуг. Однако документ был признан недостаточно проработанным и отправлен на доработку.

Ситуация с мошенничеством подчеркивает актуальность регулирования рынка уникальных государственных номеров и необходимость дополнительных мер по защите граждан от подобных схем.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Новый премиальный кроссовер GAC S9 готов к запуску в России: первые подробности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Симферополь Краснодарский край Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться