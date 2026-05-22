Попытка приобрести уникальные госномера обернулась уголовным делом и возвратом денег

Житель Крыма стал жертвой мошенничества при покупке «красивых» номеров

Водитель из Ростова-на-Дону столкнулся с обманом при покупке номеров. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и возместил ущерб. Следствие продолжается.

В Республике Крым раскрыто мошенничество, связанное с продажей так называемых «красивых» государственных номеров. Как сообщает Avtospravochnaya.com, 32-летний житель региона оказался фигурантом уголовного дела после того, как обманул покупателя из Ростова-на-Дону.

Потерпевший, 42-летний водитель, нашел в одной из соцсетей заманчивое объявление о продаже уникальных автомобильных номеров по привлекательной цене. Заинтересовавшись предложением, он связался с продавцом и договорился о покупке. После перевода 50 000 рублей на указанные реквизиты связь с продавцом внезапно оборвалась - номер телефона оказался недоступен.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого. В ходе разбирательства мужчина признал свою вину и объяснил, что пошел на преступление из-за сложной финансовой ситуации. Впоследствии он полностью компенсировал потерпевшему причиненный ущерб.

В настоящее время расследование продолжается. Уголовное дело возбуждено по статье 159 части 2 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стоит отметить, что вопрос легализации продажи «красивых» номеров обсуждается на законодательном уровне. Еще осенью прошлого года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, предполагающий продажу таких номеров через портал Госуслуг. Однако документ был признан недостаточно проработанным и отправлен на доработку.

Ситуация с мошенничеством подчеркивает актуальность регулирования рынка уникальных государственных номеров и необходимость дополнительных мер по защите граждан от подобных схем.