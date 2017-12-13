13 декабря 2017, 15:40

Житель Ленинградской области выиграл автомобиль

Житель города Тихвина Ленинградской области Сергей Кондрашихин стал обладателем внедорожника Land Rover Discovery Sport, заправившись на АЗС. До конца года будет разыгрываться по автомобилю каждую неделю.
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  Житель Ленинградской области выиграл автомобиль Житель Ленинградской области выиграл автомобиль
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Среди них – уникальные Land Rover, которые уже успели стать настоящей легендой. Этим летом автомобили приняли участие в знаменитом ралли «Шелковый путь». В гонках соревнуются ведущие экипажи из 35 государств, а транслируется ралли на 196 стран мира. В 2017 году маршрут двухнедельного марафона протянулся через три страны: Россию, Казахстан и Китай. Участвовавшие в ралли автомобили преодолевали классические виды препятствий: чередование лесов, степей, гор, быстрых и извилистых участков, бурных рек и песчаных дюн пустыни Гоби. В их числе были и четыре внедорожника Land Rover: на всем пути от Москвы до Китая они заправлялись улучшенным дизельным топливом «Газпромнефти» - «Дизелем Опти» из сопровождающего их бензовоза, испытывая его в экстремальных условиях трансконтинентального ралли.  

Такой легендарный внедорожник и посчастливилось выиграть индивидуальному предпринимателю Сергею Кондрашихину, победив в федеральной акции сети АЗС «Газпромнефть» по итогам четвертой недели.

 «Рад ли я выигрышу? Да, конечно, рад. Потому что призы данного масштаба редко попадаются в жизни. Мне до сих пор не попадалось - этот будет первым. До сегодняшнего дня я никогда ничего не выигрывал - привык всего добиваться сам. Еще до конца не верю, что новый автомобиль - мой!  Это отличный подарок к Новому году не только для меня, но и для всей нашей большой семьи - у нас с женой трое дочерей!», - поделился победитель.

Прямо на автозаправочной станции в Тихвине ключи от Land Rover Discovery Sport новому владельцу вручил автоэксперт, редактор Авто Mail.Ru Петр Баканов. За рулем этого автомобиля он проделал путь по маршруту ралли вместе с другими известными журналистами и блогерами.

По окончании соревнований автомобили прошли тщательных технический осмотр.  «Дизель Опти» подтвердил свою надежность: специалисты-техники отметили, что спустя 10 000 километров по бездорожью и жаре их топливные системы остались как новые. В новых автомобилях улучшенный дизель работает как профилактика, предотвращая образование нагара и отложений, и продлевает срок службы двигателя. Независимые лабораторные испытания показали: топливо сохраняет пропускную способность форсунок, а его экономия при регулярном использовании составляет в среднем 5,8% по сравнению с обычным дизельным топливом.

«У меня не было никаких сомнений в том, что автомобили достойно выдержат столь непростой маршрут. Не было и тени сомнения в качестве топлива «Дизель Опти», недаром производитель решил презентовать его на столь сложном ралли-марафоне, значит, был уверен в своей продукции на все сто. Желаю Сергею долгой и беспроблемной эксплуатации Land Rover Discovery Sport! Главное, заправлять его правильным топливом и получать за рулём правильные эмоции!», сказал Петр Баканов.

Помимо победителя из Тихвина, уникальные призовые автомобили также посчастливилось получить жительнице Санкт-Петербурга, южноуральцу из Троицка Челябинской области и жителю деревни Бухарово Ивановской области.

В розыгрыше автомобилей можно принять участие до 19 декабря, заправив от 40 литров обычного дизеля или улучшенного «Дизеля Опти» и зарегистрировав чек и номер карты на сайте www.gpn-promo.ru. Каждую неделю участников также ждет шанс стать обладателями сотен поощрительных призов – бонусов на карту лояльности, эквивалентных заправке 40 л дизельного топлива.

Выбрать удобную АЗС для заправки можно с помощью мобильного приложения сети, доступного для Android и iOS.

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Житель Ленинградской области выиграл автомобиль
Среди них – уникальные Land Rover, которые уже успели стать настоящей легендой. Этим летом автомобили приняли участие в знаменитом ралли «Шелковый путь». В гонках соревнуются ведущие экипажи из 35 государств, а транслируется ралли на 196 стран мира. В 2017 году маршрут двухнедельного марафона протянулся через три страны: Россию, Казахстан и Китай. Участвовавшие в ралли автомобили преодолевали классические виды препятствий: чередование лесов, степей, гор, быстрых и извилистых участков, бурных рек и песчаных дюн пустыни Гоби. В их числе были и четыре внедорожника Land Rover: на всем пути от Москвы до Китая они заправлялись улучшенным дизельным топливом «Газпромнефти» - «Дизелем Опти» из сопровождающего их бензовоза, испытывая его в экстремальных условиях трансконтинентального ралли.  Такой легендарный внедорожник и посчастливилось выиграть индивидуальному предпринимателю Сергею Кондрашихину, победив в федеральной акции сети АЗС «Газпромнефть» по итогам четвертой недели. «Рад ли я выигрышу? Да, конечно, рад. Потому что призы данного масштаба редко попадаются в жизни. Мне до сих пор не попадалось - этот будет первым. До сегодняшнего дня я никогда ничего не выигрывал - привык всего добиваться сам. Еще до конца не верю, что новый автомобиль - мой!  Это отличный подарок к Новому году не только для меня, но и для всей нашей большой семьи - у нас с женой трое дочерей!», - поделился победитель.Прямо на автозаправочной станции в Тихвине ключи от Land Rover Discovery Sport новому владельцу вручил автоэксперт, редактор Авто Mail.Ru Петр Баканов. За рулем этого автомобиля он проделал путь по маршруту ралли вместе с другими известными журналистами и блогерами.По окончании соревнований автомобили прошли тщательных технический осмотр.  «Дизель Опти» подтвердил свою надежность: специалисты-техники отметили, что спустя 10 000 километров по бездорожью и жаре их топливные системы остались как новые. В новых автомобилях улучшенный дизель работает как профилактика, предотвращая образование нагара и отложений, и продлевает срок службы двигателя. Независимые лабораторные испытания показали: топливо сохраняет пропускную способность форсунок, а его экономия при регулярном использовании составляет в среднем 5,8% по сравнению с обычным дизельным топливом.«У меня не было никаких сомнений в том, что автомобили достойно выдержат столь непростой маршрут. Не было и тени сомнения в качестве топлива «Дизель Опти», недаром производитель решил презентовать его на столь сложном ралли-марафоне, значит, был уверен в своей продукции на все сто. Желаю Сергею долгой и беспроблемной эксплуатации Land Rover Discovery Sport! Главное, заправлять его правильным топливом и получать за рулём правильные эмоции!», сказал Петр Баканов.Помимо победителя из Тихвина, уникальные призовые автомобили также посчастливилось получить жительнице Санкт-Петербурга, южноуральцу из Троицка Челябинской области и жителю деревни Бухарово Ивановской области.В розыгрыше автомобилей можно принять участие до 19 декабря, заправив от 40 литров обычного дизеля или улучшенного «Дизеля Опти» и зарегистрировав чек и номер карты на сайте www.gpn-promo.ru. Каждую неделю участников также ждет шанс стать обладателями сотен поощрительных призов – бонусов на карту лояльности, эквивалентных заправке 40 л дизельного топлива.Выбрать удобную АЗС для заправки можно с помощью мобильного приложения сети, доступного для Android и iOS.
2017-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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