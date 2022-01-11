Житель многоэтажки припарковал мотоцикл у двери в квартиру: люди не осудили
Однако владельцу мотоцикла, проживающему в п. Мурино Ленинградской области, на все это чихать, и он сделал так, как захотел. Мотивы непонятны – скорее всего, побоялся угона, ведь и недорогие велосипеды воруют, чего уж говорить о дорогом мотоцикле.
Фото размещено в одном из муринских пабликов сети «ВКонтакте». Нетрудно догадаться, что народ поспешил высказаться – как «против», так и «за». Причем одобрительных комментариев, что удивительно, было не меньше откровенной брани.
Основной посыл людей – пусть стоит, главное, чтобы не было грязи и не пахло бензином. Вячеслав Цветков: «А что не так? Всегда так делают. Это же не газон, в конце концов, ПДД не нарушал». Сергей Валерьевич: «Ну, а что такого: чистенько же». Ирина Манинья Еричана: «И пусть себе ставит, если место в подъезде позволяет. Ведь бывает так, что люди что-то у квартиры ставят, делая вечный ремонт, например, детские коляски и т.п. И это никого не удивляет. Раз коляски можно, значит, и мотоцикл тоже. Иначе двойные стандарты».
Есть, конечно же, и другие мнения. Mingitay: «Жилой дом - не гараж. Не путайте коляску с транспортным средством. Хотя люди давно разучились думать и привыкли вокруг себя разводить грязь, сарай, гараж и жить в этом, считая нормой». Алексей Бараш: «Даже для колясок есть специальное место».
Разрядила спорную ситуацию Галя Конакова: «Помню, мне дочь как-то в квартиру на 5 этаже затащила скутер без лифта - по лестницам с полным баком бензина, вот тут реально был шок».
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