Житель Симферополя обиделся на работодателя и продал его машину
Полицейские сработали оперативно и грамотно – они выяснили, что угонщик был один, а не несколько, причем он работал водителем у потерпевшего. После увольнения 28-летний житель Симферополя должен был поставить иномарку на стоянку, но этого не сделал, потому как в голову родился план отмщения за нанесенную обиду.
Располагая ключами от «Фольксвагена», парень незаконно завладел им и реализовал в Санкт-Петербурге, причем продал всего за 60 тыс. рублей, то есть в 4 раза дешевле рыночной стоимости «Боры». Что касается вырученных от продажи автомобиля денежных средств, расстаться с ними не составило никакого труда – как пришли, так и ушли (потрачены на собственные нужды).
Известно, что уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). И за это, по закону, могут дать 5 лет лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
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